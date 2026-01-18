Németországba utazik Sulyok Tamás

Sulyok Tamás a német államfő mellett
tárgyalásokat folytat többek között Michael Kretschmer (CDU) szászországi tartományi miniszterelnökkel, valamint találkozik Stephan Mayerrel (CSU), a Bundestag tagjával, a második világháborút követő európai kitelepítések és vagyonelkobzások német károsultjainak érdekképviseletét felvállaló Elűzöttek Szövetségének elnökével.
Az államfő részt vesz a magyarországi németek elhurcolásának emléknapja alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen, továbbá találkozik a bajorországi magyar diaszpóra szervezeteinek tagjaival, a Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség képviselőivel és a Deutsch-Ungarisches Jugendwerk tagjaival is – áll a közleményben.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Sulyok Tamás köztársasági elnök beszédet mond a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) alapításának 130. évfordulója alkalmából rendezett gálaesten a Szépmûvészeti Múzeumban 2025. december 15-én. MTI/Illyés Tibor.