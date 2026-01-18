Napsütés és ónos szitálás váltja egymást, éjszaka akár mínusz húsz fok is lehet

Hazánk északkeleti, északi harmadában túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, illetve a rétegfelhőzet is elkezd zsugorodni, szakadozni, azonban maradnak egész nap borult, párás részek – írja a HungaroMet. A csúcshőmérséklet -5 és +2 fok között valószínű, azonban késő estére -14 és -3 fok közé hűl le a levegő.

Hazánk északkeleti, északi harmadában túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk. Másutt a látási viszonyok javulnak, illetve a rétegfelhőzet is elkezd zsugorodni, szakadozni, azonban maradnak egész nap borult, párás részek.

A borult területeken hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat. A keleties szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet -5 és +2 fok között valószínű. Késő estére -14 és -3 fok közé hűl le a levegő.

Naplementét követőn a rétegfelhőzet terjeszkedik, és hajnalban a túlnyomóan derült északkeleti harmad, illetve délnyugati tájak kivételével nagyrészt borult, párás, helyenként ködös idő várható. A borult tájakon hószállingózás nem zárható ki. A keleties szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.

Kora reggelre általában -12 és -5 fok közé hűl le a levegő, de a tartósan derült tájakon ennél jóval hidegebb lesz, északkeleten több helyen -15 fok alá, néhol -20 fok köré csökkenhet a hőmérséklet.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Horváth Péter Gyula)