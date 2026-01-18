Kapitány István bemutatásakor Magyar Péter nem beszélt arról, hogy a Shellben tulajdonrésze van a globalista ideológiát hirdető alapkezelőnek, a BlackRocknak

Hangzatos jelzőket használva mutatta be Magyar Péter a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai főszakértőjeként Kapitány Istvánt, a Shell korábbi globális alelnökét elhallgatva azt a tényt, hogy a világ két legnagyobb alapkezelője, a BlackRock és a Vanguard jelentős mértékű részesedéssel rendelkezik az olajvállalatban – erről ír az Origo. A portál azt is írja, Kapitány István neve először az 1980-as évek végén merült fel az államszocialista külkereskedelmi cégek egyikénél.

Az Origo kifejti, a nyilvánosan elérhető információk alapján a magát szerényen csak „a magyar Jockey Ewingnak” nevező Kapitány István, a Shell korábbi globális alelnöke, a nyolcvanas évek végén egy impexes cégnél, az Interagnál bukkant fel. A portál arról is írt,

az Interag nyerte el a Royal Dutch Shell petrolkémiai vállalat kizárólagos magyarországi képviseletét még az 1960-as években.

Az „impexek” – mozaikszó, amely az import-export fogalmainak összevonása révén alakult ki –, azaz a Rákosi- és a Kádár-rezsimek állami külkereskedelmi cégei egyszerre voltak a szocialista állam titkosszolgálati, hírszerzési ügynökségei és egyben az intézményesített pénzmosás révén az állam megkárosításának eszközei is.

Az impexeket, mint külkereskedelmi monopol vállalatokat az 1940-es évek végén alapították, szovjet mintára és valamennyi stratégiai ágazat – például az olajágazatot a Mineralimpex, a Shellt az Interag, vagy a hadiipart a Videoton képviselte – számára. Az impexek vezetésébe jogászok, bankárok, politikusok, vezeteő külkeresek és hírszerző tisztek tartoztak, a rendszer pedig a közvetítőkereskedelmre rendezkedett be és tervezetten voltak veszteségesek.

Az impexes, mint közvetítő a vevő és az eladó közötti ügynökként tevékenykedett és drágábban vásárolt az eladótól, mint amennyiért a vevőtől tovább adta – ahogy erre Borvendég Zsuzsanna rámutatott –, a keletkezett hiányt az állam terhére írták, valamint a vevőnél keletkező extraprofitból is részesültek az impexesek. A folyamat eredményeképpen Mező Gábor, a Pesti Srácok újságírója szerint

az impexek 242 milliárd dollárnak megfelelő összeggel károsították meg a magyar államot.

Tóth Máté ügyvéd, energiajogász, valamint a Magyar Energetikai Társaság elnökségi tagja és a Védett Társadalom Alapítvány Budapest Bizottságának vezetője közösségi oldalán arról írt, az Interag az egykori kommunista politikai tiszt, Gerő László személye körül szerveződött. Az Interag, mint a Shell képviselője ebben az időben elérte, hogy súlyosan mérgező szereket, a dieldrin és az aldrin nevű, a Shell által gyártott, ám a nyugaton addigra betiltott vegyi anyagokat rovarirtó szerekként vásároltatták meg a magyar állammal.

Innen került át Kapitány István a Shellhez, ahol 37 évig dolgozott, és amely az Exxon Mobil mögött a Big Oil kettes számú szereplője. A Royal Dutch Shellben a világ legnagyobb, globalista politikai érdekeket képviselő alapkezelői, a Vanguard és a BlackRock 5,49 és 8,29 százalékos tulajdonosi részesedéssel rendelkeznek, ezzel a vállalatcsoport legnagyobb részvényeseinek számítanak. Ugyanakkor, ahogy ez Tóth Máté bejegyzéséből is kiderül, a Shell tíz legnagyobb részvényeséből öt szintén a BlackRock és a Vanguard tőkealapjaihoz tartozik.

Kapitány István ugyan tavaly a Partizán YouTube-csatornának arról beszélt – írja az Origo –, a Shell és a magyar kormány között is lobbizott azért, hogy cseppfolyósított földgázt tudjanak eladni az országnak úgymond segítségképpen, ha bizonytalanná válna a keleti ellátás, a Shellnek – amely az 1922-es próbafúrások során fedezte fel a világ legnagyobb kőolajkészletét Venezuela alatt – így is hosszú a bűnlajstroma. Ahogy erre Tóth Máté is rámutatott,

a Shell a legnagyobb ipari szennyezők egyike.

Ezenfelül erőfölényből, aszimmetrikus viszonyok között tárgyal kiszolgáltatott dél-amerikai és afrikai kormányzatokkal, sokszor rendkívül súlyos környezeti károkat hagyva maga után. Ez történt a Niger deltatorkolatában is, a nigériai Ogoniföldön zajlott kitermelések eredményeképp, amelyek miatt a vállalatcsoport számos vesztes peres eljárást tudhat maga mögött, az olajszennyezett területek helyreállítása körül pedig korrupciós hálózatok alakultak ki, a vállalatcsoport azonban ezt és a szennyezések időszakos kialakulását a helyi lakosságra hárítja, olajlopásra hivatkozva tolja el magától a felelősséget.

