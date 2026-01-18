34. születésnapját ünnepelte a látogatók kedvence a debreceni állatkertben

A debreceni állatkert a közösségi oldalán közölte, hogy Dönci, az örvös medve 34 éves lett – és hamarosan időjósként is próbára teheti magát.

„Ma a Zoo Debrecen egyik igazi legendája ünnepel, Dönci, az örvös medve 34 éves lett. Nyugodt jelenlétével, bölcs tekintetével és összetéveszthetetlen megjelenésével évtizedek óta a látogatók nagy kedvence” – írták a bejegyzésben, amelyet még kedden tettek közzé az állatkert oldalán.

Dönci egyébként az állatkert bevett „meteorológusának” számít, ugyanis már 2019-ben is ő jósolta meg, hogy közeleg a tél vége.

E képességeit hamarosan ismét próbára teheti, ugyanis az állatkert február 2-án medvés tematikus nappal várja a kisgyerekeket. „Közösen figyeljük Döncit, állatkertünk örvös medvéjét, és várjuk, meglátja-e az árnyékát”– írták a születésnaposról, aki két évvel ezelőtt is jósolt.

