Több mint 2600 határsértő, köztük illegális migránsok elleni intézkedésben vettek részt a polgárőrök tavaly

Több mint 2600 határsértő elleni intézkedésben vettek részt a polgárőrök tavaly – közölte az Országos Polgárőr Szövetség határvédelmi tagozatának elnöke szombaton Mórahalmon.

Csorba Sándor a tagozat elmúlt évet értékelő tanácskozásán elmondta,

a polgárőrök tavaly 1816 határsértő feltartóztatásához nyújtottak segítséget, 827 illegális migráns felkutatásában, elfogásában vettek részt.

A polgárőrök 809 alkalommal adtak jelzést a rendőröknek bűncselekmények, szabálysértések gyanújáról. A tagozat tagjai 58 fokozott határvédelmi ellenőrzési akcióban segítettek tavaly, melyek során 424 migráns visszatartásához és két embercsempész elfogásához nyújtottak támogatást – tudatta az elnök.

A határvédelmi munkában 122 egyesület vesz részt 2209 polgárőrrel, ebből 78 egyesület 1869 taggal a schengeni külső határon dolgozik. Tavaly a határvédelmi tagozathoz tartozó polgárőrök 140 664 óra szolgálatot adtak, ebből 31 641 órát a rendőrökkel közösen – közölte Csorba Sándor.

Az elnök kiemelte, a határvédelmi munkában egyre fontosabbá válik a szolgálati kutyák, drónok, kézi hőkamerák, éjjellátó berendezések alkalmazása.

Czukor Gergely, az Országos Rendőr-főkapitányság határrendészeti főosztályának vezetője kifejtette, Románia teljes jogú schengeni csatlakozása nem hozott jelentős változást az illegális migrációban. Ezen a határszakaszon korábban is a tehergépjárműben megbújás volt a jellemző módszer, a célországokból nem érkezett visszajelzés arról, hogy a román schengeni csatlakozás óta növekedett volna a migrációs nyomás. A csatlakozást követően a magyar és román rendőrök elsősorban román területen végeznek közös ellenőrzést, annak érdekben, hogy Magyarországra el se jussanak az illegális migránsok.

Az alezredes elmondta, a szerb-magyar határszakaszon 2023 októbere hozott fordulópontot, amikortól a szerb hatóságok komolyan felléptek az illegális migrációval szemben. Az intézkedések következtében a migráció jellemző iránya délebbre, Bosznia és Horvátország felé terelődött. Hozzátette: ugyanakkor fel kell készülni arra, ha ismét a szerb-magyar határszakasz válik az illegális migráció fő mozgási irányává.

A főosztályvezető hangsúlyozta, az illegális migrációval szembeni hatékony fellépéshez a polgárőrök helyismerete nélkülözhetetlen, de fontos technikai segítséget is nyújtanak a határvédelemhez. Tavaly indult el a polgárőrség és a rendőrség közös vízi járőrszolgálata, valamint 2500 repült órában drónos felderítést is végeztek a határtérségben.

Czukor Gergely közölte: április 10-étől minden határátkelőhelyen kötelező lesz a harmadik országok állampolgárainak biometrikus azonosítása. Annak érdekében, hogy a várakozási idő ne növekedjen, a rendőrség a kiemelt időszakokban – az ünnepek és a nyári szabadságolás idején – számít a polgárőrök támogatására a forgalom irányításában.

Kiemelt kép forrása: police.hu.