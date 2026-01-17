Menczer Tamás: Kéri László bevallotta, ha jön a Tisza, Magyarország megy a háborúba!

Videót osztott meg közösségi oldalán Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, amelyen Kéri László tiszás szakértő hallható Petschnig Mária Zita társaságában. A felvétel a fővárosi XIII. Kerület Tisza Szigetének lakossági fórumán készült, a videóban Kéri László kijelentette: Magyar Péterék nem úszhatják meg ukrán ügyben a világos állásfoglalást.

„Kéri László egy szép nagy Tisza-logó előtt ülve bevallotta: ha jön a Tisza, Magyarország megy a háborúba!” – írta a Facebookon megosztott videó mellé Menczer Tamás.

„És hosszú háborúra készülnek”

– tette hozzá.

„Kéri azt is bevallotta, hogy Magyar Péter akkor is beleviszi Magyarországot a háborúba, akkor is az ukránok mellé áll, ha a magyar emberek ezt nem akarják” – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás. A Menczer Tamás által megosztott felvételen Kéri László, a Tisza kampánytanácsadója beszél, aki Petschnig Mária Zita, a Tisza Párt programírójának társaságában vett részt fővárosi XIII. Kerület Tisza Szigetének fórumán. Kéri László kijelentette:

„Nem fogja megúszni Magyar Péter se meg a Tisza se, hogy valami egyértelmű állásfoglalást ne tegyen az ukrán ügyben”.

Szerinte ez járhat potenciális szavazatveszteséggel a Tisza Párt számára, azonban Európa ezt már eldöntötte, mondta, majd úgy folytatta: és ha nézik a meghatározó nemzeteket, arra készülnek a német katonai diplomáciától az angolokig is, érdekes, hogy nem kizárt az oroszokkal való további konfliktus, hogy Európa készüljön fel arra, hogy Oroszország tartósan neki hadi ellenfele lesz.

„Ebből Magyarország szerintem nem fogja tudni kihúzni magát”

– húzta alá Kéri László.

Nemzeti petíciót jelentett be a kormányfő

Ahogy arról a hirado.hu oldalán beszámoltunk, Brüsszel bemutatta az Ukrajna katonai és pénzügyi támogatásáról szóló újabb tervezetét, ennek értelmében – Julia Szviridenko ukrán miniszterelnök követelését követve – az Európai Tanács már jóváhagyott egy 90 milliárd eurós támogatási csomagot, és további 800 milliárd euróval akarják támogatni a kijevi hatalom háborús erőfeszítéseit. Az újabb Ukrajnának szánt nagyszabású brüsszeli pénzosztás miatt a kormány nemzeti petíciót hirdetett, amelyről Orbán Viktor azt mondta:

a nemzeti petíció mindenkinek lehetőséget ad arra, hogy nemet mondjon az Ukrajna támogatásáról szóló brüsszeli követelésekre és a háborúra.

Szombaton, azaz január 17-én hatodik állomásához érkezik a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes gyűlése. Az új esztendő első háborúellenes gyűlésére a miskolci DVTK Arénában fog sor kerülni,

a háborúellenes gyűlések mottója: „Aki békét akar, velünk tart!”

Orbán Viktor a miskolci háborúellenes gyűlés előtt bejegyzést osztott meg közösségi oldalán, amelyben kijelentette:

„a háború csak egy rossz áprilisi döntésre van tőlünk”.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója korábban arra hívta fel a figyelmet: „világosan látszik, hogy a brüsszeli út minden elemében szembemegy a magyar érdekkel – a Tisza és a DK mégis erre az útra terelné hazánkat.”

„Szó nem lehet róla! A Fidesz a biztos választás!”

– hangoztatta Orbán Balázs közösségi oldalán.

Ezzel együtt a Nézőpont Intézet szombat reggel megjelent közvélemény-kutatási adataiból kiderül, a magyarok elsöprő többsége elutasítja Ukrajna uniós csatlakozását, és Ukrajna katonai támogatásának elutasítottsága is bőven kétharmad feletti. A Nézőpont felméréséből világosan látszik: a magyar emberek 67 százaléka nemet mond Ukrajna EU-csatlakozására, 69 százaléka pedig nem ellenzi Ukrajna katonai támogatását.

Kiemelt kép: Kéri László, a Tisza Párt kampánytanácsadója (b) és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (Fotó: Facebook.com/Deák Dániel)