Másodperceken belül megtörténhet a baleset, ha az út szélén veszteglünk járművel – hívta fel a figyelmet a rendőrség

Egy út szélén veszteglő jármű nem csak műszaki probléma, hanem baleseti kockázat is.

A közúti közlekedés egyik gyakran alábecsült veszélyforrása az út szélén veszteglő, a forgalmat akadályozó jármű. Legyen szó városi útról, főútról vagy autópályáról, egy meghibásodott vagy hátrahagyott jármű pillanatok alatt életveszélyes helyzetet teremthet nemcsak a vezetője, hanem a többi közlekedő számára is – tájékoztatott a Police.hu.

Amennyiben a jármű olyan meghibásodást szenved, amely baleseti kockázattal jár – különösen a kormány-, fék-, világító- vagy irányjelző berendezések hibája esetén –, a járművezető köteles a járművet haladéktalanul megállítani, és azzal a hiba elhárításáig nem közlekedhet tovább.

Enyhébb műszaki hiba esetén a jármű – fokozott óvatossággal – csak a legközelebbi javításra alkalmas helyig közlekedhet. Autópályán vagy autóúton ilyen esetben is a legközelebbi lehajtón kell elhagyni az utat.

Mit kell tenni városban?

Lakott területen belül műszaki hiba vagy megállás esetén elsődleges a forgalom akadályozásának minimalizálása, ezért a járművet lehetőség szerint az úttesten kívül kell elhelyezni.

Kapcsoljuk be a vészvillogót, és húzódjunk le az út szélére, amennyire csak lehetséges.

Helyezzük ki az elakadásjelző háromszöget (lakott területen legalább 50 méterre).

Kiszálláskor viseljünk láthatósági mellényt.

Ha a jármű járóképtelen, gondoskodjunk mielőbbi elszállításáról (autómentő, assistance).

Amennyiben a jármű veszélyt jelent vagy forgalmi akadályt okoz, értesítsük a 112-es segélyhívót.

Mit kell tenni autópályán vagy gyorsforgalmi úton?

Autópályán és gyorsforgalmi úton a megállás különösen kockázatos, még a leállósávban is:

Azonnal kapcsoljuk be a vészvillogót, és álljunk meg a leállósávban.

A láthatósági mellényt már kiszállás előtt vegyük fel.

Az elakadásjelző háromszöget legalább 150 méterre helyezzük ki.

Hagyjuk el a járművet, és húzódjunk a szalagkorláton túlra.

A járóképtelen járművet haladéktalanul szállíttassuk el, mert a leállósávban álló autó is komoly baleseti kockázatot jelent.

Szükség esetén hívjuk a 112-t.

A hatályos jogszabályok egyértelműen kimondják: az országos közutakon (autópálya, autóút, főút) a közút kezelője – a rendőrség értesítése mellett – jogosult elszállíttatni azokat a járműveket, amelyek a forgalom biztonságát veszélyeztetik vagy akadályozzák. Egyes kiemelten veszélyes helyeken (például forgalmi sávban vagy gyorsforgalmi úton) az elszállítás akár azonnal megtörténhet.

Lakott területen belül a közterület-felügyelet, míg kiemelt vagy veszélyhelyzetekben a rendőrség is jogosult intézkedni, beleértve a jármű elszállítását vagy forgalomból történő kizárását.

Egy út szélén hagyott jármű nem csupán technikai meghibásodás következménye, hanem potenciális baleseti gócpont. A szabályok betartása, a gyors intézkedés és a segítség időben történő igénybevétele életeket menthet, és hozzájárul a közlekedés biztonságához.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Police.hu)