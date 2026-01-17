Másodperceken belül megtörténhet a baleset, ha az út szélén veszteglünk járművel – hívta fel a figyelmet a rendőrség

A közúti közlekedés egyik gyakran alábecsült veszélyforrása az út szélén veszteglő, a forgalmat akadályozó jármű. Legyen szó városi útról, főútról vagy autópályáról, egy meghibásodott vagy hátrahagyott jármű pillanatok alatt életveszélyes helyzetet teremthet nemcsak a vezetője, hanem a többi közlekedő számára is – tájékoztatott a Police.hu.
Amennyiben a jármű olyan meghibásodást szenved, amely baleseti kockázattal jár – különösen a kormány-, fék-, világító- vagy irányjelző berendezések hibája esetén –, a járművezető köteles a járművet haladéktalanul megállítani, és azzal a hiba elhárításáig nem közlekedhet tovább.
Enyhébb műszaki hiba esetén a jármű – fokozott óvatossággal – csak a legközelebbi javításra alkalmas helyig közlekedhet. Autópályán vagy autóúton ilyen esetben is a legközelebbi lehajtón kell elhagyni az utat.
Mit kell tenni városban?
Lakott területen belül műszaki hiba vagy megállás esetén elsődleges a forgalom akadályozásának minimalizálása, ezért a járművet lehetőség szerint az úttesten kívül kell elhelyezni.
- Kapcsoljuk be a vészvillogót, és húzódjunk le az út szélére, amennyire csak lehetséges.
- Helyezzük ki az elakadásjelző háromszöget (lakott területen legalább 50 méterre).
- Kiszálláskor viseljünk láthatósági mellényt.
- Ha a jármű járóképtelen, gondoskodjunk mielőbbi elszállításáról (autómentő, assistance).
- Amennyiben a jármű veszélyt jelent vagy forgalmi akadályt okoz, értesítsük a 112-es segélyhívót.
Mit kell tenni autópályán vagy gyorsforgalmi úton?
Autópályán és gyorsforgalmi úton a megállás különösen kockázatos, még a leállósávban is:
- Azonnal kapcsoljuk be a vészvillogót, és álljunk meg a leállósávban.
- A láthatósági mellényt már kiszállás előtt vegyük fel.
- Az elakadásjelző háromszöget legalább 150 méterre helyezzük ki.
- Hagyjuk el a járművet, és húzódjunk a szalagkorláton túlra.
- A járóképtelen járművet haladéktalanul szállíttassuk el, mert a leállósávban álló autó is komoly baleseti kockázatot jelent.
- Szükség esetén hívjuk a 112-t.
A hatályos jogszabályok egyértelműen kimondják: az országos közutakon (autópálya, autóút, főút) a közút kezelője – a rendőrség értesítése mellett – jogosult elszállíttatni azokat a járműveket, amelyek a forgalom biztonságát veszélyeztetik vagy akadályozzák. Egyes kiemelten veszélyes helyeken (például forgalmi sávban vagy gyorsforgalmi úton) az elszállítás akár azonnal megtörténhet.
Lakott területen belül a közterület-felügyelet, míg kiemelt vagy veszélyhelyzetekben a rendőrség is jogosult intézkedni, beleértve a jármű elszállítását vagy forgalomból történő kizárását.
Egy út szélén hagyott jármű nem csupán technikai meghibásodás következménye, hanem potenciális baleseti gócpont. A szabályok betartása, a gyors intézkedés és a segítség időben történő igénybevétele életeket menthet, és hozzájárul a közlekedés biztonságához.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Police.hu)