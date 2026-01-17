Ködös, borult nap után kemény fagy jöhet éjszaka

Napközben elsősorban északkeleten, kisebb területen délnyugaton csökkenhet a felhőzet, de másutt várhatóan marad a borult idő, ugyanakkor a látási viszonyok napközben javulhatnak – írja a HungaroMet. A csúcshőmérséklet -2 és +5 fok között valószínű, azonban késő estére -10 és +1 fok közé csökken a hőmérséklet.

Forrás: HungaroMet

Reggelig még elszórtan gyenge eső, a Nyugat-Dunántúlon kevés helyen ónos eső előfordulhat, emellett szitálás is valószínű a ködös tájakon, ezt követően számottevő csapadék már nem lesz. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a keleties szél. A csúcshőmérséklet -2 és +5 fok között valószínű. Késő estére -10 és +1 fok közé csökken a hőmérséklet.

Forrás: HungaroMet

Derült és borult, ködös területek egyaránt lesznek, utóbbi tájakon szitálás, ónos szitálás előfordulhat. Gyenge marad a légmozgás.

Forrás: HungaroMet

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -10 és -2 fok között alakul, de északkeleten a derült részeken ennél jóval hidegebb is lehet.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Horváth Péter Gyula)