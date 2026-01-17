Kihűlt férfi életét mentették meg a Máltai Szeretetszolgálat szociális munkásai egy budai bevásárlóközpontnál

Kihűlt, de életjeleket mutató férfi életét mentették meg a Máltai Szeretetszolgálat szociális munkásai – közölte a szervezet kommunikációs vezetője szombaton az MTI-vel.

Romhányi Tamás tájékoztatása szerint az egyik ismert budai bevásárlóközpont előtt, a járdán fekvő középkorú férfiról a szervezet diszpécserszolgálata kapott bejelentést. A telefonálók a helyszínen megvárták, amíg a szeretetszolgálat gépkocsija megérkezik.

„Elmondásuk szerint a kihűlt férfi korábban a bevásárlóközpontban próbált melegedni, de kiküldték”

– írta.

A szervezet munkatársai a helyszínen megmérték a férfi hőmérsékletét, és mivel a műszer a kritikus 35 fokos határérték alatti 32,3 fokot mutatott, izolációs fóliába és takaróba tekerték, majd a fűtött autóba ültették a hajléktalant, akihez mentőt hívtak.

Az orvosi segítség megérkezéséig a szociális munkások meleg teával itatták és tudatánál tartották a férfit – közölte a kommunikációs vezető.

Romhányi Tamás felhívta a figyelmet, hogy a vörös kód továbbra is érvényben van, ezért aki földön fekvő embert lát, hívja a területi diszpécserszolgálatot, vagy a 112-es segélyhívót. Budapesten a diszpécserszolgálat éjjel-nappal hívható telefonszáma: 061 338 4186 – tette hozzá.

