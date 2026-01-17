Kihirdették, melyek az ország legjobb gimnáziumai 2026-ban

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) és az Oktatási Hivatal (OH) a Várkert Bazárban hirdette ki a 2026-os Országos Gimnáziumi Rangsort, amely Magyarország legjobb középiskoláit mutatja be. A díjátadó gálán Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár, Brassói Sándor, az OH elnöke, valamint Wittmann Zsolt, az MCC szakmai vezetője is felszólalt.

A rangsor nem végleges ítélet, hanem „egy pillanatkép a jelenlegi állásról,” amely ösztönzője lehet az intézmények fejlődésének – hangsúlyozták a szervezők a csütörtö gálán. Wittmann Zsolt kiemelte: „A legjobb kiválasztásához mindig szinte végtelen sok dilemma és vita vezet el. Ezért vizsgáljuk minél több szempontból az iskolák teljesítményét és hozunk be évről évre újabbakat” – közölte az Index.hu.

A vármegyei első helyezettek az alábbi intézmények voltak:

Bács-Kiskun: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Baranya: Pécsi Janus Pannonius Gimnázium

Békés: Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium

Borsod-Abaúj-Zemplén: Miskolci Herman Ottó Gimnázium

Csongrád-Csanád: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Fejér: Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium

Győr-Moson-Sopron: Révai Miklós Gimnázium és Kollégium

Hajdú-Bihar: Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium

Heves: Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium

Jász-Nagykun-Szolnok: Verseghy Ferenc Gimnázium

Komárom-Esztergom: Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium

Nógrád: Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium

Pest: Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakközépiskola

Somogy: Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium

Szabolcs-Szatmár-Bereg: Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium

Tolna: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium

Vas: ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Veszprém: Lovassy László Gimnázium

Zala: Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium

Budapest: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Az ország tíz legjobb gimnáziuma köze az alábbi intézmények fértek be:

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium Lovassy László Gimnázium Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium Szent István Gimnázium Budapesti XVII. kerületi Balassy Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium

Különdíjak – iskolai egészség és diáksport kategória:

Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium

Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium

TF Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium

Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója hangsúlyozta: „A top 100 intézmény vezetője az, akik kézben tartják az országot.” Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár pedig kiemelte: „Ha a hegytetőn vagy, minden út csak lefelé vezet.”

Brassói Sándor, az OH elnöke a kiváló iskolák szerepét így foglalta össze: „A gimnázium átmenetet képez a gyerekkor, az ifjúkor és a fiatal felnőtt élet között, ráadásul a tudás itt valódi értékké válik, tehát hatalmas ráhatással van a fiatalokra.” A gála üzenete az volt, hogy a pedagógusok, diákok és szülők együttműködése, valamint a belső motiváció és a kitartás kulcsfontosságú: „Tanulni, tanulni, tanulni” – idézte Ján Figel korábbi uniós biztos szavait.

Az MCC és az OH 43 budapesti és 57 vidéki gimnázium teljesítményét vizsgálta a rangsorban.

Kiemelt kép: Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) főigazgatója (b), mellette Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal (OH) elnöke (b2) és Magyarország 10 legjobb gimnáziumának képviselői az országos gimnáziumi rangsor díjátadó gálán, az MCC és az OH közös rendezvényén a Várkert Bazárban 2026. január 15-én. (Fotó: MTI/Soós Lajos)