Kihirdették, melyek az ország legjobb gimnáziumai 2026-ban

A rangsor nem végleges ítélet, hanem „egy pillanatkép a jelenlegi állásról,” amely ösztönzője lehet az intézmények fejlődésének – hangsúlyozták a szervezők a csütörtö gálán. Wittmann Zsolt kiemelte: „A legjobb kiválasztásához mindig szinte végtelen sok dilemma és vita vezet el. Ezért vizsgáljuk minél több szempontból az iskolák teljesítményét és hozunk be évről évre újabbakat” – közölte az Index.hu.
A vármegyei első helyezettek az alábbi intézmények voltak:
- Bács-Kiskun: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium
- Baranya: Pécsi Janus Pannonius Gimnázium
- Békés: Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium
- Borsod-Abaúj-Zemplén: Miskolci Herman Ottó Gimnázium
- Csongrád-Csanád: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
- Fejér: Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium
- Győr-Moson-Sopron: Révai Miklós Gimnázium és Kollégium
- Hajdú-Bihar: Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium
- Heves: Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium
- Jász-Nagykun-Szolnok: Verseghy Ferenc Gimnázium
- Komárom-Esztergom: Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium
- Nógrád: Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium
- Pest: Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakközépiskola
- Somogy: Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium
- Szabolcs-Szatmár-Bereg: Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium
- Tolna: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium
- Vas: ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
- Veszprém: Lovassy László Gimnázium
- Zala: Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium
- Budapest: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Az ország tíz legjobb gimnáziuma köze az alábbi intézmények fértek be:
- Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
- ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
- Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
- Lovassy László Gimnázium
- Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium
- Szent István Gimnázium
- Budapesti XVII. kerületi Balassy Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium
- ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
- Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
- Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium
Különdíjak – iskolai egészség és diáksport kategória:
- Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium
- Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium
- TF Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium
Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója hangsúlyozta: „A top 100 intézmény vezetője az, akik kézben tartják az országot.” Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár pedig kiemelte: „Ha a hegytetőn vagy, minden út csak lefelé vezet.”
Brassói Sándor, az OH elnöke a kiváló iskolák szerepét így foglalta össze: „A gimnázium átmenetet képez a gyerekkor, az ifjúkor és a fiatal felnőtt élet között, ráadásul a tudás itt valódi értékké válik, tehát hatalmas ráhatással van a fiatalokra.” A gála üzenete az volt, hogy a pedagógusok, diákok és szülők együttműködése, valamint a belső motiváció és a kitartás kulcsfontosságú: „Tanulni, tanulni, tanulni” – idézte Ján Figel korábbi uniós biztos szavait.
Az MCC és az OH 43 budapesti és 57 vidéki gimnázium teljesítményét vizsgálta a rangsorban.
Kiemelt kép: Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) főigazgatója (b), mellette Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal (OH) elnöke (b2) és Magyarország 10 legjobb gimnáziumának képviselői az országos gimnáziumi rangsor díjátadó gálán, az MCC és az OH közös rendezvényén a Várkert Bazárban 2026. január 15-én. (Fotó: MTI/Soós Lajos)