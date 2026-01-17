Ittas brit turisták lopták el egy budapesti nagykövetség zászlaját

Két ittas külföldi fiatal törte le a zászlót egy követségi épületről Budapesten. A terézvárosi rendőrök lopás miatt hallgatták ki őket.

Az Andrássy úton ismeretlen tettesek törték le és vitték el az egyik nagykövetség nemzeti zászlaját 2026. január 16-án reggel – közölte a Police.hu.

A bejelentést követően a VI. kerületi rendőrök órákon belül azonosították, majd a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály munkatársai terézvárosi bérelt szállásukon elfogták a feltételezett elkövetőket, két brit fiatalt, akinél a zászlót is megtalálták.

A 19 és 24 éves brit állampolgárt a VI. kerületi nyomozók lopás vétség miatt hallgatták ki.

A turistaként Magyarországra látogató fiatalok beismerő vallomásukban elmondták, hogy azt se tudták, milyen zászlót vittek el. Tettüket megbánták, és ittasságukkal magyarázták – közölte a rendőrség.

A kiemelet kép illusztráció. (Fotó: Police.hu)