Irány Miskolc! Irány a háborúellenes gyűlés – posztolta Orbán Viktor az esemény előtt

„Irány Miskolc! Irány a háborúellenes gyűlés. Hogy miért?” – tette fel a kérdést Orbán Viktor, majd kifejtette:
„Mert a háború csak egy rossz áprilisi döntésre van tőlünk”.
Úgy folytatta: Brüsszelben ugyanis most is számolnak. Nem azt, hogyan lesz béke, hanem azt, hogyan fogják finanszírozni a háborút és Ukrajnát – “ameddig csak kell”. Európa fővárosaiban azt tervezik, hány katonát küldenek majd Ukrajnába – “békefenntartónak”. Németországban pedig már azt is tudják, honnan lesz katona – újraindították a sorkatonaságot.
„Ebbe a háborús örvénybe akarnak a brüsszeliek berántani minket, magyarokat is. Ennek kell ellenállnunk”
– szögezte le Orbán Viktor, aki ezután azzal folytatta, a háborúból való kimaradásról fog szólni a miskolci után az ózdi, az alsózsolcai és szikszói, valamint a szerencsi és a kazincbarcikai háborúellenes gyűlés is.
„Ezért találkozunk ma Miskolcon. A békéért és Magyarországért!”
– húzta alá Orbán Viktor.
„Szó nem lehet róla!”
Szombaton, azaz január 17-én Hatodik állomásához érkezik a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes gyűlése. Az új esztendő első háborúellenes gyűlésére a miskolci DVTK Arénában fog sor kerülni, a háborúellenes gyűlések mottója: „Aki békét akar, velünk tart!”
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója korábban arra hívta fel a figyelmet: „világosan látszik, hogy a brüsszeli út minden elemében szembemegy a magyar érdekkel – a Tisza és a DK mégis erre az útra terelné hazánkat.”
„Szó nem lehet róla! A Fidesz a biztos választás!”
– hangoztatta Orbán Balázs közösségi oldalán.
Kapcsolódó tartalom
Ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán, Brüsszel bemutatta az Ukrajna katonai és pénzügyi támogatásáról szóló újabb tervezetét, ennek értelmében – Julia Szviridenko ukrán miniszterelnök követelését követve – az Európai Tanács már jóváhagyott egy 90 milliárd eurós támogatási csomagot, és további 800 milliárd euróval akarják támogatni a kijevi hatalom háborús erőfeszítéseit. Csütörtökön tett látogatást Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Cipruson, a szigetország ugyanis január 1-jétől átvette az Európai Unió Tanácsának féléves megbízatásról szóló soros elnökségét.
A ciprusi elnökségnek kulcsszerepe lesz majd abban, hogy az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament gyorsan megállapodjon a kijevi vezetésnek szánt 90 milliárd eurós hitelről.
A csütörtöki találkozón Ursula von der Leyen Ukrajna háborús támogatásának fontosságát hangoztatta: biztonsági és védelmi munkánkhoz szorosan kapcsolódik Ukrajna. A béketárgyalások folynak. Ugyanakkor Oroszország folytatja brutális bombázásait. Most van itt az ideje, hogy továbbra is erőteljesen és kitartóan támogassuk Ukrajnát. Így Ukrajna erős pozícióba kerülhet a harctéren és a tárgyalóasztalnál egyaránt” – emelte ki von der Leyen, aki utalt arra is, hogy az EU a háború kitörése óta 193 milliárd eurót költött Ukrajnára.
Az újabb Ukrajnának szánt nagyszabású brüsszeli pénzosztás miatt a kormány nemzeti petíciót hirdetett, amelynek részleteiről Orbán Viktor miniszterelnök részletesebben is beszélt a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának adott interjúban. Elmondása szerint
a nemzeti petíció mindenkinek lehetőséget ad arra, hogy nemet mondjon az Ukrajna támogatásáról szóló brüsszeli követelésekre és a háborúra.
Orbán Viktor azt mondta, ideje annak is, hogy megkérdezzék az embereket ebben a kérdésben is, mint a fontos kérdésekben.
„Ezt nemzeti petícióként juttatjuk el az emberekhez. Mert mindez a választás egyik tétje”
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (b) a színpadon a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Kecskeméten 2025. december 6-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)