Irány Miskolc! Irány a háborúellenes gyűlés – posztolta Orbán Viktor az esemény előtt

Facebook-oldalán tett közzé bejegyzést Orbán Viktor a 2026-os év első háborúellenes gyűlése előtt, amelyet szombaton tartanak a miskolci DVTK Arénában. Brüsszel ugyanis bemutatta az Ukrajna katonai és pénzügyi támogatásáról szóló újabb tervezetét, ennek értelmében az Európai Tanács már jóváhagyott egy 90 milliárd eurós támogatási csomagot, és további 800 milliárd euróval akarják támogatni Kijev háborús erőfeszítéseit. Emiatt a kormány nemzeti petíciót hirdetett, amely a miniszterelnök elmondása szerint mindenkinek lehetőséget ad arra, hogy nemet mondjon az Ukrajna támogatásáról szóló brüsszeli követelésekre és a háborúra.

„Irány Miskolc! Irány a háborúellenes gyűlés. Hogy miért?” – tette fel a kérdést Orbán Viktor, majd kifejtette:

„Mert a háború csak egy rossz áprilisi döntésre van tőlünk”.

Úgy folytatta: Brüsszelben ugyanis most is számolnak. Nem azt, hogyan lesz béke, hanem azt, hogyan fogják finanszírozni a háborút és Ukrajnát – “ameddig csak kell”. Európa fővárosaiban azt tervezik, hány katonát küldenek majd Ukrajnába – “békefenntartónak”. Németországban pedig már azt is tudják, honnan lesz katona – újraindították a sorkatonaságot.

„Ebbe a háborús örvénybe akarnak a brüsszeliek berántani minket, magyarokat is. Ennek kell ellenállnunk”

– szögezte le Orbán Viktor, aki ezután azzal folytatta, a háborúból való kimaradásról fog szólni a miskolci után az ózdi, az alsózsolcai és szikszói, valamint a szerencsi és a kazincbarcikai háborúellenes gyűlés is.

„Ezért találkozunk ma Miskolcon. A békéért és Magyarországért!”

– húzta alá Orbán Viktor.

„Szó nem lehet róla!”

Szombaton, azaz január 17-én Hatodik állomásához érkezik a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes gyűlése. Az új esztendő első háborúellenes gyűlésére a miskolci DVTK Arénában fog sor kerülni, a háborúellenes gyűlések mottója: „Aki békét akar, velünk tart!”

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója korábban arra hívta fel a figyelmet: „világosan látszik, hogy a brüsszeli út minden elemében szembemegy a magyar érdekkel – a Tisza és a DK mégis erre az útra terelné hazánkat.”

„Szó nem lehet róla! A Fidesz a biztos választás!”

– hangoztatta Orbán Balázs közösségi oldalán.

Ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán, Brüsszel bemutatta az Ukrajna katonai és pénzügyi támogatásáról szóló újabb tervezetét, ennek értelmében – Julia Szviridenko ukrán miniszterelnök követelését követve – az Európai Tanács már jóváhagyott egy 90 milliárd eurós támogatási csomagot, és további 800 milliárd euróval akarják támogatni a kijevi hatalom háborús erőfeszítéseit. Csütörtökön tett látogatást Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Cipruson, a szigetország ugyanis január 1-jétől átvette az Európai Unió Tanácsának féléves megbízatásról szóló soros elnökségét.

A ciprusi elnökségnek kulcsszerepe lesz majd abban, hogy az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament gyorsan megállapodjon a kijevi vezetésnek szánt 90 milliárd eurós hitelről.

A csütörtöki találkozón Ursula von der Leyen Ukrajna háborús támogatásának fontosságát hangoztatta: biztonsági és védelmi munkánkhoz szorosan kapcsolódik Ukrajna. A béketárgyalások folynak. Ugyanakkor Oroszország folytatja brutális bombázásait. Most van itt az ideje, hogy továbbra is erőteljesen és kitartóan támogassuk Ukrajnát. Így Ukrajna erős pozícióba kerülhet a harctéren és a tárgyalóasztalnál egyaránt” – emelte ki von der Leyen, aki utalt arra is, hogy az EU a háború kitörése óta 193 milliárd eurót költött Ukrajnára.

Az újabb Ukrajnának szánt nagyszabású brüsszeli pénzosztás miatt a kormány nemzeti petíciót hirdetett, amelynek részleteiről Orbán Viktor miniszterelnök részletesebben is beszélt a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának adott interjúban. Elmondása szerint

a nemzeti petíció mindenkinek lehetőséget ad arra, hogy nemet mondjon az Ukrajna támogatásáról szóló brüsszeli követelésekre és a háborúra.

Orbán Viktor azt mondta, ideje annak is, hogy megkérdezzék az embereket ebben a kérdésben is, mint a fontos kérdésekben.

„Ezt nemzeti petícióként juttatjuk el az emberekhez. Mert mindez a választás egyik tétje”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (b) a színpadon a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Kecskeméten 2025. december 6-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)