Humbugnak és blöffnek nevezik a rezsicsökkentést a Tisza Párt politikusai

A Tisza Párt kiemelt politikusai és szakértői több ízben kritizálták, megkérdőjelezték, illetve nevetségessé próbálták tenni a rezsicsökkentés intézményét. Megnyilatkozásaik alapján az energiaellátást piaci alapokra kívánják helyezni, összhangban a brüsszeli kívánalmakkal, nem a magyar emberek, hanem a multinacionális vállalatok érdekeit szem előtt tartva.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke országjárásának hódmezővásárhelyi állomásán nyíltan bírálta a rezsicsökkentést. Beszédében úgy fogalmazott, hogy szerinte a rezsicsökkentés nem több, mint „humbug”:

„A rezsicsökkentés is egy humbug! Ma a magyar emberek átlagosan többet fizetnek az energiáért, mint az európai átlag, mert csak egy bizonyos szintig van ugye a rezsicsökkentés”

– hangoztatta beszédében a Tisza Párt elnöke.

A kijelentés a videóban 3:27-nél hangzik el:

A párt társadalompolitikai szakértője és jelöltje, Bódis Kriszta szintén kritikus hangot ütött meg a rezsicsökkentéssel kapcsolatban. Megfogalmazása szerint:

„Tudatformálás a rezsicsökkentés. Arra ráállítani az embereket, hogy neked jogod van kevesebbet fizetni az energiáért, és hogyha te kevesebbet fizetsz, az egyenlő jó dolog. Pedig valamikor, ha többet fizetsz valamiért, az sokkal jobb dolog.”

Bódis Kriszta szerint, ha az energia valójában nem végtelen, akkor a piaci valós ár megfizetése helyesebb megoldás.

Magyar Péter pártja megint megtámadta a rezsicsökkentést Brüsszelben. Azt a rezsicsökkentést, ami miatt a magyar… Közzétette: Fidesz – 2024. szeptember 23., hétfő

A Tisza Párt gazdasági elképzeléseinek kialakításában központi szerepet játszott Király Júlia baloldali közgazdász, aki Simor András elnöksége idején a Magyar Nemzeti Bank alelnöke volt. Király Júlia egyértelműen elutasította a rezsicsökkentést, és az adók emelésének szükségességéről beszélt. Mint elhangzott:

„A rezsicsökkentés valójában hazugság”

– erről beszélt Király Júlia, akinek lakásán kidolgozták a Tisza megszorító csomagját.

Surányi György, volt jegybankelnök, a Tisza szigetek rendszeres előadója szintén megkérdőjelezhetőnek nevezte a rezsicsökkentést.

Megszólalásában így fogalmazott: „Lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést.”

Majd később hozzátette: „…beszéltem a rezsicsökkentésnél is, ugyanez a helyzet. Hogy tehát a rezsinek is neki kell… Az egy meleg dolog, tehát azt nem javasolnám egyetlen kormánynak se, hogy azzal kezdje. De ott is azt kell mondanom, hogy előbb-utóbb azt is (…) lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést.”

Kéri László, a Tisza Párt tanácsadója egy videóban fogalmazott élesen az intézkedéssel kapcsolatban.

Szerinte a rezsicsökkentés a „világ blöffje”.

Ez a tiszás megszorítócsomag❗️ A tiszás Kéri László, aki a minap készített interjút Magyar Péterrel a Tisza… Közzétette: Menczer Tamás – 2025. december 22., hétfő

Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője szerint az egyik legnagyobb probléma a rezsicsökkentéssel az, hogy túl olcsóvá teszi az energiát az emberek számára.

A képviselő szerint: „véget kellene vetni” a rezsicsökkentésnek.

Úgy gondolja, a rezsicsökkentéssel „maga alatt vágja a fát az ország”, és ezért „véget kellene vetni” ennek az intézkedésnek.

Gerzsenyi Gabriella – saját szavai szerint – „hivatalos jelentésben leírtuk azt, hogy ebben a formában nem támogatható ez a rendszer”. Illetve „jelenlegi formájában nem ösztönzi az embereket a megtakarításra, mert ha úgy is olcsó, akkor miért foglalkoznának vele, hogy mennyit fogyasztanak”.

Kiemelt kép: Bódis Kriszta (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)