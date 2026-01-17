Háborúellenes gyűlés szombaton: Miskolc az év első állomása

Hatodik állomásához érkezik a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes gyűlése. Szombaton Miskolcra, a gyűlésnek otthont adó DVTK Arénára figyel az ország. Ez lesz az év első DPK gyűlése, ahol többek között Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond.

A Digitális Polgári Körök hálózatát Orbán Viktor miniszterelnök hívta életre júliusban a 34. Tusványoson azzal a céllal, hogy azoknak is teret adjanak az országépítésben, akik nem léptek be a Harcosok Klubjába. Az indulás óta folyamatosan nő a DPK-k taglétszáma, október 23-án – amikor a miniszterelnök a nemzeti ünnepen bejelentette a háborúellenes országjárást – már több mint 90 ezer főt számláltak, a mai szegedi gyűlés előtt – a Digitális Polgári Körök hivatalos oldala szerint – pedig már

164 638 tagja volt a DPK hálózatának.

A háborúellenes gyűléseken Orbán Viktor korábban arról beszélt, hogy Magyarországnak milyen lehetőségei vannak arra, hogy a kimaradjon a háborúból, hogy a magyar rezsicsökkentés és annak fenntartásában kulcsfontosságú szerepet játszó orosz olaj- és földgázimportot hogyan lehet megvédeni, valamint felhívta a figyelmet az elhibázott brüsszeli szankcióspolitikának a magyar családokra gyakorolt káros hatásairól. Ezzel kapcsolatban a december 6-ai, kecskeméti háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor „nagy tahóságnak” nevezte, hogy Brüsszel – ahol nem sok emberi van – az energetikai szankciók alól nem ad Magyarországnak mentességet, mondván, „tahóság” az, ha valaki nem törődik azzal, milyen hatással vannak másra a tettei.

„Brüsszel szankciós politikájának kialakításában a mi szempontjaink nem szerepelnek, holott Magyarországnak ezen múlik az élete, legalábbis a családok pénztárcája és a vállalkozások sikere”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

A 2026-os országgyűlési választásokkal kapcsolatban pedig nyomatékosította, hogy „amilyen kormányunk lesz 2026-ban, annak a kormánynak kell majd megküzdenie Magyarországért, és kimenteni az országot egy nagy valószínűséggel felénk közeledő háborús veszélyből”.

„Amilyen kormányunk lesz 2026-ban, az lesz a sorsunk a háborúval kapcsolatban”

– figyelmeztetett a kormányfő.

A 2025-ös év utolsó gyűlésén, december 20-án a béke és a szeretet erejére hívták fel a figyelmet a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésének felszólalói Szegeden.

A Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésein a polgári világ tagjai – többek között történészek, színészek, énekesek, élsportolók – is részt vesznek, így támogatva Magyarországot a háborúból való kimaradásért folytatott erőfeszítéseit.

A háborúellenes gyűlések mottója: „Aki békét akar, velünk tart!”

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán emlékeztetett az eseményre, és felhívta a figyelmet, hogy szombaton újra háborúellenes gyűlés lesz, a helyszín Miskolc.

Csöbör Katalin, Miskolc 1. számú választókerületének országgyűlési képviselője szintén közösségi oldalán számolt be arról, hogy már gőzerővel készül a miskolci DPK-rendezvényre. A képviselő elmondta, hogy a rendezvényen ő maga is beszédet mond, amelyen jelenleg az utolsó simításokat végzi.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Szegeden 2025. december 20-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)