Ellenpont: Király Júlia, az egykori baloldali jegybankelnök lakásán készült a Tisza megszorítócsomagja

Az Ellenpont beszámolója szerint Király Júlia volt jegybanki alelnök lakásán zajlottak azok az egyeztetések, amelyek a Tisza Párt gazdasági konvergencia programjának alapjait adták. A baloldali közgazdász korábbi megszólalásai egybevágnak a párt megszorító javaslataival: a rezsicsökkentés eltörlését és többkulcsos adóemelést tart szükségesnek.

Király Júlia baloldali közgazdász – aki Simor András elnöksége idején a Magyar Nemzeti Bank alelnöke volt – központi szerepet játszott a Tisza Párt gazdasági elképzeléseinek kialakításában. A Magyar Nemzet korábban arról írt, hogy a Tisza megszorítócsomagjának kidolgozásához kapcsolódó egyeztetések jelentős részét Király Júlia lakásán tartották, ahol több, megszorításpárti szakértő is megfordult.

Az Ellenpont most egy olyan felvételt közölt, amelyen Király Júlia még a 2021-es kampányidőszakban beszél gazdaságpolitikai elképzeléseiről.

A videón a volt jegybanki vezető élesen bírálja a rezsicsökkentést, kijelentve, hogy

„a rezsicsökkentés valójában hazugság”.

Ugyanebben a megszólalásban az adórendszer átalakítását is szükségesnek tartja, hangsúlyozva:

„Sokan úgy látjuk, én egyértelműen, hogy megvalósítható az adórendszernek egyfajta progresszivitása.”

Ezek az álláspontok nem elszigetelten jelennek meg. Az Ellenpont cikke szerint pontosan ezek az elemek – a rezsicsökkentés megszüntetése és a személyi jövedelemadó többkulcsossá tétele – köszönnek vissza a Tisza Párt gazdasági programjában is. A párt tervei összhangban állnak azokkal az elvárásokkal, amelyek az európai uniós dokumentumokban is megjelennek, és amelyek adóemeléseket, valamint támogatáscsökkentéseket sürgetnek.

A Magyar Nemzet beszámolója alapján a Király Júlia lakásán zajló megbeszéléseken több ismert baloldali közgazdász is részt vett, köztük Kéri László, Petschnig Mária Zita és Bod Péter Ákos.

Király Júlia korábban Márki-Zay Péter tanácsadójaként is tevékenykedett a 2022-es választások előtt. Az Ellenpont értékelése szerint a nyilvánosságra került megszólalások és dokumentumrészletek arra utalnak, hogy a Tisza Párt tanácsadói egységes álláspontot képviselnek. Megnyilatkozásaik egybeesnek azzal a megszorító szemlélettel, amelynek részleteit – bennfentes információk szerint – Király Júlia otthonában dolgozták ki.

Kiemelt kép forrása: Facebook