Egy szakadt sátorban fagyoskodott a rendkívüli hidegben: rendőrök találtak rá egy férfira Miskolcon

Szerző: hirado.hu
2026.01.17. 15:39

Bejelentés érkezett a rendőrökhöz, miszerint Miskolcon, egy garázssor mögötti erdős területen egy férfi életvitelszerűen tartózkodhat.

A rendőrök 2026. január 12-én az esti órákban a helyszínen megtalálták az érintett férfit, aki az erdős területen felállított sátorban élt. Elmondása szerint már hosszabb ideje lakik ott egyedül, az éjszakákat a szabadban tölti. A férfi által használt vékony falú, szakadt állapotú sátorszerű építmény alkalmatlan volt a lakhatásra – közölte a Police.hu.

A férfi egészségi állapota, a körülmények, valamint a hideg időjárási viszonyok miatt rendőrök mentőt hívtak a helyszínre. A férfit az egészségügyi szolgálat munkatársai kórházba szállították további ellátása céljából. Majd javasolták szociális ellátó intézménybe való felvételét.

A rendőrség továbbra is kiemelt figyelmet fordít a veszélyeztetett helyzetben lévő személyekre, és szükség esetén együttműködik a társszervekkel a segítségnyújtás érdekében.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

 

