Adóemelés, megszorítások és elhallgatott tervek: mit mondtak eddig a Tisza Párt politikusai és szakértői?

A Tisza Párt politikusaihoz és szakértői köréhez köthető megszólalásokból kirajzolódik egy gazdaságpolitikai irány, amely adóemeléseket, nyugdíjrendszeri szigorítást, a családtámogatások és a rezsicsökkentés átalakítását vetíti előre. Több érintett maga is elismerte: a megszorításokkal járó intézkedésekről a választások előtt nem beszélhetnek nyíltan.

Adóemelés és a progresszív adórendszer kérdése

A Tisza Párt gazdaságpolitikai elképzeléseiben hangsúlyosan megjelenik a progresszív adózás gondolata.

Dálnoki Áron, a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője egy etyeki fórumon hosszasan érvelt a progresszív adórendszer mellett, majd a hallgatóság támogatását is kérte:

„Aki azt mondja, hogy progresszív, az tartsa fel a kezét!”

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke, a Dálnoki-féle progresszív adórendszer melletti érvelése után elmondta, hogy erről a választásokig nem lehet beszélni, mert belebukhat a Tisza. „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk. (…) Most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, akkor magyarázkodok. (…) És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. (…) Választást kell nyerni, utána mindent lehet.”

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a kormány hosszú távú adócsökkentési politikájának fenntarthatóságát kritizálta, majd hozzátette, hogy ő nem vallaná be, ha adóemelésre készülne:

„úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, hogy »akkor ezt kivezeted«, hogy »akkor adókat emelsz«…”

Bokros Lajos, akit ugyan a Tisza letagad, de ő maga ajánlotta fel a segítségét a pártnak, elkerülhetetlennek tartja a progresszív szja-bevezetését: „…hosszabb távon mindenképp Magyarországon is már egy többkulcsos adórendszer bevezetését fogja előirányozni (…), a három kulcsnak úgy kéne kinézni, hogy 10-20-30%. (…) Meg kell nézni, hogy a maihoz képest több szja-bevételt milyen kulcsokkal és milyen sávhatárokkal lehet beszedni, ez pedig nagyon fontos, mert az szja-bevétel nemzetközi összehasonlításban Magyarországon nagyon kicsi.”

Nyugdíjak: csökkentés, adóztatás és korhatáremelés

A nyugdíjrendszer átalakítása szintén több tiszás szakértő megszólalásában előkerült.

Simonovits András, a Tisza Párt nyugdíjszakértője szerint a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva. Egy interjúban elmondta: „Ostoba a Nők40 program, (…) ha én lennék a miniszterelnök, a Nők40-et igénybe vevők járulékmentességét megszüntetném, (…) a Nők40-et Nők43-ra változtatnám.”

Bokros Lajos egy háttéreseményen korábban így fogalmazott: „Ezt (a 13. havi nyugdíjat) nagyon nehéz lenne mondjuk visszavenni, és biztos, hogy ezzel nem lehet választás nyerni, hogy na, én meg akarom szüntetni a 13. havi nyugdíjat.”

Egy interjúban arról beszélt, hogy: „Nyilvánvalóan tovább kell folytatni majd a nyugdíjkorhatárnak az emelését, vagy ha valaki úgy akarja fordítani a helyzetet, hogy hát ő hamarabb nyugdíjba megy, azt lehet, de akkor kevesebb pontot fog szerezni, és majd 20 év múlva nehogy – ha még akkor is él –, akkor nem lehet követelni, hogy akkor viszont kapjak szociális ellátást.”

Petschnig Mária, a Tisza Párt programírója pedig azt magyarázta, hogy „a 13. havi nyugdíjat nem is lenne szabad annak nevezni, az már egy jutalom, egy plusz juttatás, tehát azt másképp kellene elosztani…”

A gazdasági megszorító program elhallgatása

A Tiszás politikusok, a pártot nyíltan támogató vagy annak dolgozó tanácsadók több alkalommal is megjegyezték, hogy el kell titkolni a párt gazdasági programját, mert megszorításokat akarnak majd végrehajtani:

Kéri László, a Tisza kampánytanácsadója szerint a párt végre fogja hajtani azokat a brüsszeli gazdaságpolitikai elvárásokat, amelyeket az Orbán-kormány 3-4-5-6 éve nem hajlandó végrehajtani.

Ruszin-Szendi Romulusz bukott vezérkari főnök, a Tisza Párt jelöltje, azt mondta: „Először a legfontosabb az, hogy nyerjünk. Most már hetente ülünk le, hogy a kormányprogramot elkezdjük faragni. Ami nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve…”

Tarr Zoltán híres elszólása szerint nem mondhatnak el mindent, mert akkor megbuknak. Így fogalmazott: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.”

Bod Péter Ákos tiszás baloldali elemző is felhívta a figyelmet, hogy a baloldal megszorításokra készül: „(…) itt a megszorításokat folytatnia kell, ezért ő – mármint Magyar Péter – nagyon bölcsen erről nem beszél. A maga szempontjából bölcsen. Mi, elemzők, nem kérdezünk rá (…), mert összenézünk, és tudjuk, miről van szó.”

Anyák adómentessége és családtámogatások

Surányi György az édesanyák adómentességének kapcsán úgy fogalmazott, hogy: „nyilván az a cél, ha lesz egy új kormány, hogy azonnal hozzáfogjon ennek a szerkezetnek a változtatásához”.

Bokros Lajos a többgyermekes édesanyák szja-mentessége kapcsán kijelentette: „Ezt az adórendszert még megterhelik a kedvezmények és mentességek, ahol a leggonoszabb változás most történik, azáltal, hogy bevezetik a háromgyerekes anyáknak az élethosszig tartó szja mentességét.”

Magyar Péter arra a kérdésre, hogy a Tisza Párt mit kezdene kormányra kerülése esetén az adómentességek rendszerével, kiemelten a többgyermekes édesanyák szja-mentessége kapcsán azt válaszolta, hogy: „(…) csak négyévente a választásokkor dobnak oda ilyen koncokat, amivel próbálják meggyőzni a hölgyeket. Reméljük, mindenkinek felnyílik a szeme.” Az adómentesség kétgyermekes anyákra való kiterjesztését pedig fenntarthatatlan „ócska hazugság”-nak nevezte.

Petschnig Mária Zita egy Szolnokon tartott fórum alkalmával kritizálta, „eszement dolog”-nak nevezve a többgyermekes anyák szja-mentességét és a gyermekes családok adó-visszatérítését, miszerint: „(…) ilyen ötlet, hogy aki két gyereket szült valaha, és most már mit tudom én, 55-60 éves, annak nem kell fizetni szja-t? A gyerekek is már nagyok, tehát olyan eszement dolgokkal, mint amit ’22-ben csináltak, hogy visszaadjuk az előző évben levont összes szja-t, szóval olyan eszement dolgokkal jönnek…”

Rezsicsökkentés

A Tisza Párt kiemelt politikusai és szakértői több ízben kritizálták, megkérdőjelezték és próbálták nevetségessé tenni a rezsicsökkentést, és a brüsszeli kívánalmakkal összhangban piaci alapokra kívánják helyezni az energiaszolgáltatásokat, nem a magyar emberek, hanem a multinacionális vállalatok érdekét figyelembe véve.

Magyar Péter szerint a rezsicsökkentés nem több mint „humbug”.

Bódis Kriszta, a Tisza társadalompolitikai szakértője és jelöltje szerint : „Tudatformálás a rezsicsökkentés. Arra ráállítani az embereket, hogy neked jogod van kevesebbet fizetni az energiáért, és hogyha te kevesebbet fizetsz, az egyenlő jó dolog. Pedig valamikor, ha többet fizetsz valamiért, az sokkal jobb dolog.”

Surányi György volt jegybankelnök, a Tisza-szigetek rendszeres elődadója szerint: „Lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést.”

Gerzsenyi Gabriella, a Tisza európai parlamenti képviselője szerint: „Számtalanszor leírtam jómagam is még brüsszeli tisztviselőként, hivatalos jelentésekben, hogy a rezsicsökkentéssel maga alatt vágja a fát az ország, véget kellene neki vetni.”

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Tarr Zoltán, a párt alelnöke (Fotó: MTI/Purger Tamás)