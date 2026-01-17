A szomszédoknak kellett betörnie egy haldokló idős hölgy otthonába Budapesten, de már így sem tudtak segíteni rajta

Feltehetőleg szén-monoxid-mérgezésben vesztette életét egy idős nő Budapesten – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője szombaton az MTI-vel.

Dóka Imre tájékoztatása szerint a IV. kerületi, Reviczky utcai helyszínre péntek este riasztották a tűzoltókat, miután a társasházi lakásban élő idős nő nem adott életjelet magáról.

Az ingatlanba bejutva megtalálták a lakót, akinek az életén már nem lehetett segíteni.

A konyhában a gázkonvektor mellett a gázsütő is üzemelt, a tűzoltók a lakás átszellőztetését követően is magas szén-monoxid-koncentrációt mértek – tette hozzá a helyettes szóvivő.

Jelezte: nem zárható ki, hogy szén-monoxid-mérgezés történt, de az eset körülményeit még vizsgálják.

Egyúttal felhívta a figyelmet, hogy egy köbméter gáz tökéletes elégéséhez mintegy tíz köbméter levegőre van szükség, ezért fontos a megfelelő levegő-utánpótlás a hasonló tragédiák elkerüléséért. Ahol zárt térben nyílt láng ég, ott állandó és automatikus szellőzésről kell gondoskodni, emellett érdemes évente egyszer ellenőriztetni a fűtőeszközöket, vízmelegítőket, valamint szén-monoxid-érzékelőt is beszerezni – húzta alá.

