Szürke nap vár ránk, helyenként ónos csapadékkal

Az ország döntő részén borult, párás, egyes részeken tartósan ködös időre van kilátás – napközben valamelyest javulhatnak a látási viszonyok.

A HungaroMet tájékoztatása szerint Délnyugaton, illetve az északkeleti tájakon időszakosan csökken a felhőzet. Ónos szitálás, szitálás bármikor előfordulhat, emellett reggelig a Tiszántúlon eső is várható. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.

A hőmérséklet kora délután általában -2 és +3 fok között alakul, de délnyugaton néhol ennél több fokkal melegebb is lehet.

Késő este -5, +2 fok valószínű. Többnyire borult, párás, helyenként ködös időre van kilátás szitálással, ónos szitálással. Délen, délkeleten, valamint északkeleten csökkenhet a felhőzet. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -4, +1 fok között alakul, de északkeleten a derült részeken ennél több fokkal hidegebb is lehet.

