Orbán Viktor: A nemzeti petíció mindenkinek lehetőséget ad arra, hogy nemet mondjon az Ukrajna támogatásáról szóló brüsszeli követelésekre

Kiállta a hópróbát az ország, hálás vagyok mindenkinek, aki ebben segítségünkre volt, mondta Orbán Viktor, aki az év első interjúját adta péntek reggel a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A miniszterelnök megnyugtatott mindenkit: egyrészt Magyarország nagyobb gáztartalékkal rendelkezik, mint a nyugat-európai országok, másrészt egy rászoruló sem marad tűzifa nélkül a hidegben. A kormányfő felhívta a figyelmet a nemzeti petícióra, amellyel nemet mondhatunk az Ukrajna támogatásáról szóló brüsszeli követelésekre. Azt mondta, az április 12-i választásoknak az a tétje, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból. Hozzátette: ne legyen senkinek kétsége afelől, hogy a Tisza Párt és a DK engedne annak a nyomásnak, hogy pénzt és magyar fiatalokat katonaként küldjenek Ukrajnába.

A miniszterelnök szerint a lakosság is türelmes és fegyelmezett volt. Mint fogalmazott,

a tapasztalat sokat segít a rendkívüli helyzetek kezelésében: az operatív törzs megalakulása is jó ütemben kezdődött, a belügyminiszter pedig garantálni tudta a folyamatot. Ugyanakkor nincs vége, ónos eső bármikor jöhet – hívta fel a figyelmet.

A fűtéssel kapcsolatban elmondta, a hazai tározók, a gáz- és energiatartalék szempontjából az éves fogyasztás 40 százaléknál magasabb tartalékkal kezdték meg a telet, nem akadt el az ország gázellátása, így nem vagyunk bajban. Ráadásul a tűzifa-programban a támogatást megduplázták, és hatékonyabb rendszerben jut el a fa a rászorulókhoz. Az operatív törzs kormányzati felhatalmazást kapott, hogy a kellő faanyagot állítsa elő, és erre a pénz is félre van téve. Emlékeztetett, hogy vörös kód van érvényben, ami az jelenti, hogy az összes szociális intézmény befogad fedél nélkül élőket. A kapacitás adott, az év folyamán végig be tudnak fogadni rászorulókat.

„Ember legyen a talpán, aki a tíz, meg százmilliárdok között kiigazodik, eddig Brüsszel saját nyilvántartása szerint 193 milliárd eurót költött Ukrajna támogatására. Az amerikaiak viszont időben kiszálltak, elkezdték időben visszaszedni a pénzeket.

A brüsszeli vezetők pedig szinte feltétel nélkül nyújtanak pénzügyi támogatást, az ukránok pedig miért ne fogadnák ezt el? Sőt, szinte már nem kérnek, hanem követelnek”

– mondta a miniszterelnök az Ukrajnának feltételek nélküli, uniós hitelből biztosítandó támogatásról. Hozzátette, mindenki tudja, hogy nincs pénzügyi fedezete az EU-nak. „A 90 milliárd eurót nem az oroszok pénzéből fedeznék, hanem az unió a tagállamaiból akarja ezt megkapni.

Végül is Magyarország, Csehország és Szlovákia ebben nem vesz részt. Világossá tettük azt is, hogy később sem fogunk ebben részt venni”

– szögezte le a brüsszeli sarc kapcsán.

Arról, hogy mi lesz ezután, a miniszterelnök azt mondta, összeállítottak már az ukránok egy számlát, egy tíz évre vonatkozó pénzügyi igényt 800 milliárd euró összegben. Emlékeztetett, ez az összeg 40 évig fedezné a magyar nyugdíjakat, vagy családtámogatásokat.

„A bizottság elnöke azt állítja, hogy a fronton megnyerik ezt a háborút, vagyis arra teszik fel a lapjaikat, hogy Ukrajna nyer. Ehhez a győztes ukrán háborúhoz ad pénzügyi támogatást, és azt remélik, hogy az oroszok jóvátételéből visszakapják majd a pénzüket”

– mondta, és úgy fogalmazott, hogy a gyermekmesék határán is túl van az az elképzelés, hogy az oroszokat a fronton le lehet győzni, ráadásul az ukránok a büdös életben nem fizetik vissza az uniótól kapott hitelt. Megjegyezte, egy olyan gazdasági helyzetben teszik mindezt Brüsszelben, amikor erre a pénzre szüksége lenne az európaiaknak is.

Annak kapcsán, hogy a brüsszeli sarc mekkora terhet róna Magyarországra, elmondta, Brüsszel komoly megszorításokat vár el hazánktól. Közölte, az uniós terv szerint a tagállamok elsőként több pénzt juttatnak Brüsszelbe, és ha kell, hitelt vesznek fel. Jelezte, az uniós országokban többszörös pénzt fizetnek a gázért, kitapossák a pénzt az emberekből. „Mi erre nem vagyunk hajlandóak, ezért leírták, mit várnak el tőlünk. Ilyen a családi adókedvezmény, szja-mentesség, rezsicsökkentés, nyugdíjak, otthontámogatási program eltörlése. Én ebben mindig ellenálltam, nem engedjük, hogy minket pumpoljon Brüsszel. Mi ebben nem veszünk rész” – hangsúlyozta. Hozzátette, a dokumentumokat nyilvánosságra hozták, így ma bárki megnézheti, milyen pénzügyi követelései vannak Brüsszelnek hazánkkal szemben.

Orbán Viktor azt mondta,

ideje annak is, hogy megkérdezzék az embereket ebben a kérdésben is, mint a fontos kérdésekben. Ezt nemzeti petícióként juttatjuk el az emberekhez. Mert mindez a választás egyik tétje.

„Az ukránokat a Tisza és a DK is teljes mellszélességgel támogatják, Brüsszelben is ezt képviselik, az európai szocialisták és európai néppárt folyamatosan támogatják az ukránokat, a Tisza még egy nyilvános szavazást is készített arra vonatkozóan, hogy csatlakozzon-e Ukrajna az unióhoz. A magyar politikai élet baloldalán tehát egy Brüsszel és ukránpárti politika valósul meg, míg a Fidesz-KDNP egy magyar érdekeket szem előtt tartó párt” – emelte ki a miniszterelnök, aki szerint egyre inkább belesodródunk a háborúba.

„Látjuk, miképp nyilatkoznak az európai országok: katonákat akarnak küldeni a frontra, bevezetik a sorkötelezettséget – emlékeztetett. Szerinte jogos az a félelem, hogy a baloldalon engedni fognak annak, hogy a fiatalokat a frontra küldjék.

A magyarság jövője szempontjából a legélesebb kérdés, hogy kimaradunk-e a háborúból, és oda adjuk-e a magyarok pénzét az ukránoknak. Ukrajna pénzelésével valójában 800 ezer ember halálát és hadirokkanttá válását finanszírozzuk. Pedig volna lehetőség arra, hogy áttérjünk a béke útjára, és lezárjuk béketárgyalások nyomán a háborút. Kulcskérdés, hogy sikerül-e beletolnia az európai vezetőket a háborúba. Azt az ismert dilemmát kell megválaszolni, hogy ha Európa háborúba megy, sikerül-e kimaradnia hazánknak a háborúból, lesz-e egy olyan nemzeti egysége, ami segít a háborútól távol maradnunk” – fogalmazott, és kérdésre válaszolva elmondta:

nem most változott meg hirtelen a világ, ő maga 2012 óta hirdeti, hogy új világ jön, és olyan jelek vannak, hogy a liberális világrendnek vége, és a nemzetek korszaka jön.

„Recseg-ropog az egész, ezt éreztük, ezért elkezdtünk olyan nagyhatalmakkal is kétoldalú megállapodásokat kötni a nemzetközi egyezményeken kívül, mint Törökország, Kína, Oroszország” – emlékeztetett.

Végezetül rátért arra, hogy a 2026-os év egyszerre lesz a veszélyek és a lehetőségek éve, előbbit el kell kerülni, a másodikra esélyt kell adni. A választás tétje, hogy a veszélyt elhárítsuk. Ha a brüsszeli útra lépünk, az hadigazdaságot jelent. A magyar úton lehetőségek lesznek, minimálbér-emelés, szja-mentesség, 14. havi nyugdíj, sőt – emelte ki -, 900 ezer felett lesz a pedagógusok átlagkeresete az év végére.

„Van egy út, amin haladunk, és ennek az útnak a folytatása a kormány ajánlata. Ha ezen a döntésen túl vagyunk áprilisban, és jó döntés születik, akkor 2026-ban ki tudjuk használni a lehetőségeket” – zárta az interjút a miniszterelnök.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! címû mûsorában a közmédia óbudai stúdiójában 2026. január 16-án – MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos