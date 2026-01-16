Orbán-ellenes puccs készül Brüsszelben – Itt az új Mesterterv

Új adással jelentkezett a Mandiner Mesterterv, amelyben Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója elemezték az aktuális politikai folyamatokat.

A Mandiner műsorának középpontjában a Fidesz 31. kongresszusa állt:

a résztvevők azt vizsgálták, valódi erődemonstráció volt-e az esemény, mit üzen a tömeges részvétel, és mi indokolja 41 egyéni választókerületben új jelöltek indítását.

A Mandiner Mesterterv foglalkozott a kormánypárt Biztos választás kampányszlogenjével, valamint azzal, miként próbálta azt tematizálni az ellenzék, élén Magyar Péterrel. Az adás nemzetközi kitekintésben is erős volt: szó esett a Fidesz kongresszusára érkezett külföldi videóüzenetekről, a Magyarország elszigetelődéséről szóló baloldali narratíváról, valamint az Orbán Viktor ellen irányuló brüsszeli befolyásszerzési törekvésekről. A Mandiner szerint mindez már a 2026-os választásokat megelőző politikai küzdelem része, amelyet a közvélemény-kutatások körüli egyre élesebb viták is kísérnek.