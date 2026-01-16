Orbán Balázs: A Tisza és a DK a Von der Leyen-féle háborúpárti útra terelné hazánkat

Ursula von der Leyen szerint tovább kell támogatni a háborút, Ukrajna EU-csatlakozását végre kell hajtani, és szét kell osztani a migránsokat az európai országok között – összegzett közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, reagálva az Európai Bizottság elnökének csütörtökön tett kijelentéseire.

Orbán Balázs Facebook-oldalán Ursula von der Leyen Cipruson tett látogatása során elmondott beszédéből emelt ki több mondatot, melyekben Ukrajna támogatásának és EU-csatlakozásának, illetve a migrációs paktumnak a fontosságáról beszélt.

Kapcsolódó tartalom Ursula von der Leyen szerint erőteljesen és kitartóan kell támogatni Kijevet Az EU a háború kitörése óta 193 milliárd eurót költött Ukrajnára.

„Ez az a pillanat, amikor fenn kell tartanunk az erős és tartós támogatást, hogy Ukrajnát erőpozícióba hozzuk – nemcsak a harctéren, hanem a tárgyalóasztalnál is”

– mondta Von der Leyen, aki ezzel összefüggésben kiemelte Ukrajna európai uniós csatlakozásának központi szerepét, amelyet nemcsak politikai, hanem gazdasági és biztonsági szempontból is meghatározónak nevezett. Hozzátette: tapasztalatok szerint az uniós tagság jelentős gazdasági növekedési lökést ad az érintett országoknak.

Kijelentette, hogy a csatlakozás önmagában is kulcsfontosságú biztonsági garanciát jelent, ugyanakkor a jövőbeli növekedés és gazdasági virágzás egyik legfontosabb motorja is. Az Európai Bizottság (EB) elnöke megjegyezte: bár a jelenlegi szükségletek hatalmasak, az eddig elért eredmények lenyűgözőek.

Beszédében ezután a migráció kérdésére tért ki. Elmondta, hogy közös fellépésre van szükség, és hangsúlyozta az együttműködés fontosságát a migrációs és menekültügyi paktum végrehajtásában. Kiemelte, hogy a következő hat hónap kulcsfontosságú lesz ezen a területen.

Az EB elnökének kijelentéseire Orbán Balázs bejegyzésében reagált:

„Világosan látszik, hogy a brüsszeli út minden elemében szembemegy a magyar érdekkel – a Tisza és a DK mégis erre az útra terelné hazánkat. Szó nem lehet róla! A Fidesz a biztos választás!”

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal az Egységes válasz az EU légterének és infrastruktúrájának orosz megsértésére című vitában az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2025. október 8-án (Fotó: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson)