Marihuána-biznisz Szentesen: két férfit vettek őrizetbe a rendőrök

Két szentesi férfit fogtak el a rendőrök kábítószer-kereskedelem gyanújával. A kutatások során marihuána és több százezer forint került elő a lakásaikból.

Január 12-én csaptak le a rendőrök egy 24 éves szentesi férfira, aki a gyanú szerint tavaly április óta rendszeresen marihuánát árult – közölte a Police.hu.

Összesen mintegy 200 gramm drogot szerzett be, amelynek egy részét továbbadta, a maradékot pedig saját használatra tartotta meg. A lakásán őrlőt, digitális mérleget és csomagolóanyagokat is találtak, a gyorsteszt pedig THC-t mutatott ki a szervezetében. A fiatalember beismerte tettét.

A további nyomozás egy 37 éves szentesi férfihoz vezetett, aki a gyanú szerint éveken át látta el marihuánával a helyi terjesztőket és fogyasztókat. Az ő otthonában több mint 130 gramm kábítószert, valamint közel 700 ezer forintot találtak. Ő is elismerte a bűncselekményt.

Az ügyben egy fogyasztót is kihallgattak, aki baráti alapon jutott marihuánához – nála is pozitív lett a THC-teszt, ellene kábítószer birtoklásának vétsége miatt indult eljárás.

A két dílert őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat. Kábítószer-kereskedelem bűntette miatt folyik ellenük eljárás.

