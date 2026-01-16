Jelentősen megnövekedhet a kátyúk száma, megemelt kapacitással végzik a burkolathibák javítását – közölte a Budapest Közút

A tartós hideg, a havazás, valamint a fagyás és olvadás váltakozása miatt jelentősen megnövekedhet a burkolathibák, kátyúk száma a főváros útjain, ezért megemelt kapacitással végzik a burkolathibák javítását – közölte a Budapest Közút pénteken az MTI-vel.

Közleményükben arra hívták fel az autósok figyelmét, hogy a biztonságos közlekedés érdekében fokozott óvatossággal vezessenek: a balesetek megelőzése érdekében kérik, hogy az autósok csökkentett sebességgel közlekedjenek, figyeljék az útfelületet, „számítsanak váratlan kátyúkra,” egyenetlenségekre, tartsanak nagyobb követési távolságot, hogy legyen idő reagálni az úthibákra.

Továbbá kerüljék a hirtelen kormánymozdulatokat és fékezést, amelyek instabil burkolaton veszélyesek lehetnek

– írták.

A Budapest Közút, amely 1100 kilométer fővárosi tulajdonú, jellemzően tömegközlekedéssel érintett közutat üzemeltet, folyamatosan ellenőrzi ezen utak állapotát és fenntartási feladatai keretében javítja az úthibákat.

„A havazás következtében növekedő feladatmennyiségre felkészülve, a társaság saját kivitelezői kapacitásainak átcsoportosításával biztosítja a kátyúk javításának hatékonyságát, valamint, ha szükségessé válik, alvállalkozókat is bevon a munkavégzésbe” – írták, hozzátéve, hogy a kátyúk javítására a téli időszakban jellemző hideganyagos technológiát alkalmaznak, amely lehetővé teszi a burkolathibák gyors és hatékony ideiglenes helyreállítását még alacsony hőmérsékleten is.

A Budapest Közút online hibabejelentő oldalán bárki bejelenthet kátyúkat, burkolathibákat, ezzel segítve a gyors beavatkozást – áll a közleményben.

