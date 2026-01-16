Benes-dekrétum: Nem Facebook-akció kell, hanem diplomáciai érzékenység

Ma este indul az M5 új közéleti műsora, a Kérdések órája. Az első adás vendége Áder János, akivel elnöki ciklusáról, a közbeszéd állapotáról és a Benes-dekrétumokról is szó lesz.

A Kérdések órája első vendége, Áder János korábbi köztársasági elnök, a Kék Bolygó Alapítvány elnöke, akivel szó lesz elnöki ciklusáról, hitvallásáról, arról, hogy a közbeszéd állapotáért ki viseli a nagyobb felelősséget, de a Benes-dekrétumokról is.

A Kérdések órája az M5 hetente, péntek este jelentkező közéleti műsora. Interjúk, viták, elemzések, aki kérdez: Csuhaj Ildikó.

Kemény kérdések, őszinte válaszok. A műsor azokhoz szól, akik nemcsak a hírekre kíváncsiak, hanem a mögöttük rejlő összefüggésekre is.

Az első adás ma 20 órakor lesz az M5-ön és az M5 YouTube csatornáján.

Kiemelt kép: Áder János (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)