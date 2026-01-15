„Pénzéhes kamuizé”-nek nevezte a rendszeres Tisza-előny mérő Mediánt a DK alelnöke

„A jövő héten indul egy omnibuszunk, ahol a számotokra is szívesen feltennénk néhány releváns kérdést. Ez az országos 1000 fős felmérés egyébként alkalmas lenne, hogy lépéseket tegyünk abba az irányba, amelyről a legutóbbi találkozón beszéltünk: véletlen mintán kialakíthatunk egy olyan célcsoportot, amely fogékony lehet a DK értékeire, üzeneteire” – írta a most közreadott, egyébként augusztusi levélben Hann Endre, a Medián ügyvezető igazgatója.

Hann Endre ezek után azt nyilatkozta a HVG-nek, hogy be tudja bizonyítani, hogy a DK akart tőlük olyan kutatást rendelni, ami jobb helyzetbe hozhatná a pártot. Molnár Csaba viszont azt állítja, hogy tavaly két személyes találkozón is azt kérte a Hann cége Dobrev Klára pártjától, hogy több millió forintért rendeljenek tőlük felméréseket. Molnár azt állítja, világossá tették, hogy erre nem hajlandók, így szerinte ez lehet az oka, hogy a Medián kutatásaiban újabban egy százalék körüli eredményt mérnek a Demokratikus Koalíciónak.

Ha elfogadjuk Molnár Csaba állítását, akkor felmerül a kérdés, hogy vajon mi állhat annak a hátterében, hogy rendre a Tisza Párt előnyét méri a Medián.

