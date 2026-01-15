Orbán Viktor személyesen adta át a gondosórát egy idős asszonynak

Orbán Viktor miniszterelnök személyesen adta át a gondosórát egy idős hölgynek, és arra is felhívta a figyelmet, hogy aki még nem igényelte a lehetőséget, az tegye meg, mert életet menthet.

A miniszterelnök Facebook-oldalára felkerült csütörtöki bejegyzés tanúsága szerint Orbán Viktor személyesen adta át a gondosórát Ildikónak.

A kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy a hölggyel együtt már egymillió idős élt a lehetőséggel.

„Aki még nem tette, igényelje, mert életet menthet! ”

– javasolta Orbán Viktor.

A Gondosóra program a világon egyedülálló, Magyarország nemcsak család-, hanem idősbarát is – jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára még decemberben Budapesten, a Gondosóra évzáró – Ahol a biztonság összeköt című rendezvényen.

Ahogy arról a közmédia is beszámolt, Koncz Zsófia a Bálna rendezvényközpontban tartott eseményen közölte: a gondosóra felhasználóinak száma már meghaladta a 950 ezret. Mint rámutatott, a gondosóra életet ment és családokat segít a mindennapokban.

A kormány 2010 óta egy igazi családbarát fordulatot hajtott végre, ennek az ékköve a Gondosóra-hálózat elindítása, hiszen alanyi jogon 65 éves kor felett egy nagyon fontos gondoskodást, törődést jelent az időseknek – fogalmazott az államtitkár, kiemelve: a kormány 2010-ben szövetséget kötött a nyugdíjasokkal.

A program weboldalán elérhető tájékoztatás szerint a jelzőkészülékes szolgáltatást a kormány indította el, az ingyenesen igénybe vehető, 65 év felett, magyar állampolgárság és belföldi bejelentett lakcím esetén alanyi jogon hozzáférhető. Célja, hogy a felhasználók szükség esetén egyetlen gombnyomással jelezni tudják segítségkérésüket nem csak vészhelyzet esetén.

Az Európában egyedülálló Gondosóra programhoz egy 0–24 órás diszpécserszolgálat tartozik, ahol szakképzett diszpécserek nyújtanak segítséget a felmerülő problémák megoldásában, szükség esetén a kontaktszemélyek (kapcsolattartó családtag, szomszéd, barát, vagy opcionálisan szociális gondozó stb.) bevonásával. A segítségnyújtás nemcsak kizárólag vészhelyzet esetén elérhető, hanem hétköznapi, egyszerűbb problémákban is gyors támogatást jelent. Korszakváltás a biztonság terén és mérföldkőnek számít az idősgondozásban: nagy segítség a felhasználóknak, de biztonságot és megnyugvást nyújt a felhasználó családjának és hozzátartozóinak is, tudva, hogy a segítség egy gombnyomással elérhető.

A Gondosóra programra a jelentkezés ingyenes, a szolgáltatás pedig havidíjmentes és Magyarország minden településén hozzáférhető a hét minden napján és órájában.

Kiemelt kép: Orbán Viktor Facebook-oldala