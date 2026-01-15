Ónos szitálás és tartós köd nehezítheti a közlekedést csütörtökön

Az ország döntő részén borult, párás, több helyen tartósan ködös időre számíthatunk (zúzmarával), délnyugaton ugyanakkor kevesebb felhő valószínű.

Ónos szitálás, szitálás bármikor előfordulhat, majd késő délutántól egyre többfelé várható jellemzően gyenge intenzitású csapadék: az Északi-középhegység, Észak-Alföld, illetve a főváros tágabb térségében ónos eső, délebbre inkább eső valószínű. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás – közölte a HungaroMet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában -3 és +2 fok között változik, de délnyugaton ennél jóval enyhébb időre számíthatunk, a határvidéken 10 fok körüli csúcsértékek is előfordulhatnak.

Késő estére -4 és +5 fok közé hűl le a levegő. Ismét romlanak a látási viszonyok, többfelé képződik akár sűrű (zúzmarás) köd, így nagyrészt borult, párás, ködös idő várható. Több helyen – de egyre inkább keleten – fordulhat elő gyenge intenzitású csapadék: az Északi-középhegység, Észak-Alföld, illetve a főváros tágabb térségében ónos eső, délebbre inkább eső valószínű. Továbbá az északnyugati, nyugati határvidéken sem kizárt ónos szitálás. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és +2 fok között alakul, a déli tájakon mérhetjük a fagypont feletti értékeket.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)