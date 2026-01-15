Ónos szitálás és tartós köd nehezítheti a közlekedést csütörtökön

Ónos szitálás, szitálás bármikor előfordulhat, majd késő délutántól egyre többfelé várható jellemzően gyenge intenzitású csapadék: az Északi-középhegység, Észak-Alföld, illetve a főváros tágabb térségében ónos eső, délebbre inkább eső valószínű. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás – közölte a HungaroMet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában -3 és +2 fok között változik, de délnyugaton ennél jóval enyhébb időre számíthatunk, a határvidéken 10 fok körüli csúcsértékek is előfordulhatnak.
Késő estére -4 és +5 fok közé hűl le a levegő. Ismét romlanak a látási viszonyok, többfelé képződik akár sűrű (zúzmarás) köd, így nagyrészt borult, párás, ködös idő várható. Több helyen – de egyre inkább keleten – fordulhat elő gyenge intenzitású csapadék: az Északi-középhegység, Észak-Alföld, illetve a főváros tágabb térségében ónos eső, délebbre inkább eső valószínű. Továbbá az északnyugati, nyugati határvidéken sem kizárt ónos szitálás. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és +2 fok között alakul, a déli tájakon mérhetjük a fagypont feletti értékeket.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)