Menczer Tamás: Késelés Németországban, ez a bevándorlás. Akarod ezt?

Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2026.01.15. 15:59

| Szerző: hirado.hu
„Németországban egy ulmi bevásárlóközpontban egy eritreai bevándorló megkéselt két fiatal alkalmazottat. Ez a bevándorlás és ez a migrációs paktum, amelyet a Tisza megszavazott az Európai Parlamentben” – közölte Menczer Tamás.

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy – mint arról a hirado.hu is beszámolt –

Németországban egy ulmi bevásárlóközpontban egy eritreai bevándorló megkéselt két fiatal alkalmazottat.

Menczer Tamás a videóban emlékeztetett: a 25 éves sérült életveszélyben van, a 22 éves áldozat pedig könnyebb sérüléseket szenvedett.

Késelés Németországban❗️
Ez a bevándorlás.
Akarod ezt?

Közzétette: Menczer Tamás – 2026. január 15., csütörtök

 

Az elkövető erőszakos bűncselekmények miatt decemberig börtönben ült – tudatta a kormánypárti politikus, hozzáfűzve, hogy

ez a bevándorlás és ez a migrációs paktum, amelyet a Tisza megszavazott az Európai Parlamentben.

Fidesz, a biztos választás – hangsúlyozta közösségi oldalán Menczer Tamás.

Kiemelt kép: A migráns által elkövetett késelést követő rendőri helyszínelés. (Fotó: augsburger-allgemeine.de)

illegális migráció Menczer Tamás Fidesz–KDNP MagyarországNémetország

