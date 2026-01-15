Menczer Tamás: Késelés Németországban, ez a bevándorlás. Akarod ezt?

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy – mint arról a hirado.hu is beszámolt –
Németországban egy ulmi bevásárlóközpontban egy eritreai bevándorló megkéselt két fiatal alkalmazottat.
Menczer Tamás a videóban emlékeztetett: a 25 éves sérült életveszélyben van, a 22 éves áldozat pedig könnyebb sérüléseket szenvedett.
Késelés Németországban❗️
Ez a bevándorlás.
Akarod ezt?
Közzétette: Menczer Tamás – 2026. január 15., csütörtök
Az elkövető erőszakos bűncselekmények miatt decemberig börtönben ült – tudatta a kormánypárti politikus, hozzáfűzve, hogy
„ez a bevándorlás és ez a migrációs paktum, amelyet a Tisza megszavazott az Európai Parlamentben. ”
Fidesz, a biztos választás – hangsúlyozta közösségi oldalán Menczer Tamás.
Kiemelt kép: A migráns által elkövetett késelést követő rendőri helyszínelés. (Fotó: augsburger-allgemeine.de)