Megjelent a kormányrendelet, ingyen adja a tűzifát az állam

Szerda estétől, egy kormányrendelet értelmében magánszemélyek és önkormányzatok is ingyen kaphatnak tűzifát, illetve tüzeléshez szükséges alapanyagot az állami tulajdonú cégektől. A kedvezmény legkésőbb március 15-ig érvényes.

Az Index vette észre azt a szerda este, a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletet, melynek értelmében ingyenesen lehet tűzifának valót kapni az állami tulajdonban álló cégektől.

A rendelet alapján

„a rendkívüli időjárási körülmények fennállása alatt, illetve a rendkívüli hóhelyzetben, de legkésőbb 2026. március 15-ig” az állami tulajdonban lévő vállalatok ingyenesen forgalmazzák a tűzifát és a hozzá köthető egyéb faanyagokat.

A kedvezményre a természetes személyek és az önkormányzatok is jogosultak.

A részletekről az operatív törzs fog dönteni, az állami vagyon ingyenes átadására vonatkozó jogszabályokat nem kell alkalmazni. Azonban a díjmentes tulajdon-átruházáshoz birtokátruházási jegyzőkönyvet kell felvenni a testület kezdeményezése alapján, így nem érdemes már csütörtök reggel az erdészethez rohanni – áll az Index beszámolójában.

Orbán Viktor: Senki sem maradhat tűzifa nélkül, ezért kibővítjük a tűzifa-programot

Ahogyan arról a hirado.hu is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy kibővítik a tűzifa programot.

„A hideg nem múlik, de felkészültünk. Senki sem maradhat tűzifa nélkül, ezért kibővítjük a tűzifa-programot! Vigyázzunk egymásra!”

– üzente Facebook-posztjában Orbán Viktor.

A szociális tűzifa kiosztása még az ősszel kezdődött meg.

Dukai Miklós, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára az előző héten közölte, hogy addigra több mint kétszázezren kaptak tűzifát.

Kiemelt kép: Ingyen biztosítja a tűzifát az állam a hidegre való tekintettel (Fotó: MTI/Kovács Anikó)