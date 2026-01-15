Lázár János visszautasította Magyar Péter ingatlanos vádjait, és kijelentette: a Tisza elnökének Dubajban van lakása

Az építési és közlekedési miniszter a Lázárinfón reagált azokra az állításokra, amelyek szerinte valótlanul jelentek meg vele kapcsolatban. Lázár János cáfolta a róla szóló híreszteléseket külföldi utazásokról és ingatlanokról, majd kijelentette: a Tisza Párt elnökének Dubajban van lakása, ahol 2023 karácsonyát is ott töltötte.

A Mandiner szerint Lázár János a nagyatádi Lázárinfó rendezvényen beszélt azokról az állításokról, amelyek szerinte valótlanul jelentek meg vele kapcsolatban. A miniszter szerint Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke többek között azt állította róla, hogy Afrikába jár vadászni, illetve hogy Svájcban és Bécsben is rendelkezik ingatlanokkal.

Lázár János ezekre reagálva kijelentette: még soha nem járt Afrikában, és nem igazak a külföldi ingatlanokra vonatkozó állítások sem.

A miniszter szólt arról is, hogy egy bírósági döntés értelmében tűrnie kell az interneten róla megjelent kijelentéseket és ez a helyzet vezetett ahhoz, hogy ő maga is nyilvánosan beszélt Magyar Péter feltételezett külföldi ingatlanáról.

Lázár János a rendezvényen azt állította, hogy a Tisza Párt elnökének Dubajban van lakása, ahol 2023 karácsonyát a gyermekeivel töltötte.

Lázár János hangsúlyozta, hogy eredetileg nem kívánt erről beszélni, ugyanakkor kijelentette, hogy állításai megfelelnek a valóságnak. A miniszter felvetette azt a kérdést is, hogy erről az információról tudnak-e a Tisza Párt helyi támogatói.

Kiemelt kép: MTI/Balogh Zoltán