Gyereket ütött el egy taxisofőr a zebrán, majd továbbhajtott – VIDEÓ

Vádat emelt egy férfi ellen az Egri Járási Ügyészség, aki a vád szerint két gyereket gázolt el a zebrán, majd segítségnyújtás nélkül távozott.

Az ügyészség közlése szerint 2024 decemberében a taxit vezető férfi egy forgalmas egri kereszteződésben, a jelzőlámpa zöld jelzésére elindulva balra kanyarodott. Ezzel egy időben a zebrán két kiskorú sietve kezdett átkelni. A vádlott figyelmetlensége miatt nem vette észre a balról érkező gyerekeket, így a gyalogátkelőhelyen elütötte a lányt, a fiút pedig elsodorta.

A baleset után a férfi megállt, kinyitotta az ajtót, és a földön ülő fiúnál érdeklődött, hogy sérült-e. Mivel választ nem kapott, továbbhajtott a gyalogátkelőhelyről, és néhány méterrel arrébb ismét megállt. Ekkor újra kinyitotta a jármű ajtaját, hátranézett, de nem szállt ki, és továbbhaladt anélkül, hogy meggyőződött volna róla, hogy a baleset sértettjei nem szorulnak-e segítségre.

A baleset következtében mindkét gyerek elesett, és könnyű sérülést szenvedett.

A vád szerint a férfi a segítségnyújtás elmulasztásának a veszélyhelyzetet előidéző formáját követte el. Az Egri Járási Ügyészség a vádiratában pénzbüntetés kiszabását és a járművezetéstől való eltiltást indítványozta a figyelmetlen férfival szemben.

A jelenetet – melyet a taxi fedélzeti kamerája rögzített – az ügyészség saját oldalán tette közzé.

Balesetet okozott, majd nem segített a taxis

Kiemelt kép forrása: Ügyészség.hu