Politico: Orbán okozza a legnagyobb fejfájást az EU bürokratainak, ezért várják Magyar Péter győzelmét

A Mandiner közölte, az ismert külföldi lap szerint mindent megtennének az uniós bürokraták, hogy „ne fájdítsa tovább a fejüket a magyar miniszterelnök.”

A brüsszeli bürokraták Magyar Péter győzelméért imádkoznak, azt remélve, hogy a Tisza győzelme esetén Magyar visszatereli az uniós fősodorba Magyarországot – árulta el a Politico a Mandiner cikke szerint. Hozzátették, azt, hogy az egész brüsszeli hálózat felsorakozott Magyar Péter mögött, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Politico szerint Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke azért fogadta be olyan gyorsan Magyaréket a pártcsaládjába, hogy ezáltal befolyást szerezhessen Budapesten. Azóta pedig minden támogatást megad nekik, hogy felépíthessék a választási kampányukat.

A Politico brüsszeli kiadása azt is elárulta, miért reménykednek ennyire Magyar Péter győzelmében. „Meglehet, hogy Magyarország viszonylag kicsi ország Európában, mindössze 9,6 millió lakossal, de Orbán vezetése alatt az egyik legnagyobb fejfájást okozza az EU-nak” – fogalmaztak.

Elismerik, Orbán Viktor fogja össze a jobboldali „populista” politikusokat az Európai Unión belül.

Példaként kiemelték Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák miniszterelnököt, akik jóval elszigeteltebbek lennének, ha nem Orbán Viktor lenne a magyar miniszterelnök.

A Politiconak Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke is nyilatkozott, aki szerint a kormány majd „minden piszkos trükköt” bevet ellenük a kampányban. Ennek ellenére a lapnak – mint írta a Mandiner – muszáj volt elismernie, hogy a magyar választások tiszták lesznek. Bene Márton szerint persze a „tágabb versenykörnyezet” kedvez a kormánypártoknak, de a szavazásba nincs közvetlen beavatkozás. A TK Politikatudományi Intézet munkatársa szerint ezért nem zárható ki Magyar Péter győzelme.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)