Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Elindultak a kézbesítők a megemelt nyugdíjakkal – jelentette be a Magyar Posta

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.01.15. 09:21

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A Magyar Posta munkatársai már úton vannak az év első, megemelt nyugdíjával. A társaság által kiadott nyugdíjkifizetési naptár szerint a nyugdíjak kézbesítése január 15-én indul és január 30-án fejeződik be – közölte a posta az MTI-nek csütörtökön megküldött közleményében.

A Magyar Posta a korábbi évekhez hasonlóan ütemezetten végzi a kézbesítést a nyugdíjkifizetési naptárban meghatározottak szerint – tették hozzá.

A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 34 százalékát jelenleg is készpénzben, postai kézbesítéssel fizeti az állam csaknem 800 ezer érintettnek

– jegyezte meg a posta.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: A Magyar Posta munkatársa kézbesíti egy nyugdíjasnak a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt a fővárosban, a XIII. kerületi Gidófalvy Lajos utca egyik társasházában 2025. szeptember 1-jén (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

nyugdíjnyugdíjas magyar posta

Ajánljuk még

 