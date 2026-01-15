Elindultak a kézbesítők a megemelt nyugdíjakkal – jelentette be a Magyar Posta

A Magyar Posta munkatársai már úton vannak az év első, megemelt nyugdíjával. A társaság által kiadott nyugdíjkifizetési naptár szerint a nyugdíjak kézbesítése január 15-én indul és január 30-án fejeződik be – közölte a posta az MTI-nek csütörtökön megküldött közleményében.

A Magyar Posta a korábbi évekhez hasonlóan ütemezetten végzi a kézbesítést a nyugdíjkifizetési naptárban meghatározottak szerint – tették hozzá. A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 34 százalékát jelenleg is készpénzben, postai kézbesítéssel fizeti az állam csaknem 800 ezer érintettnek – jegyezte meg a posta. Kapcsolódó tartalom Nyitrai Zsolt: Februárban különösen erős hónap vár a magyar nyugdíjasokra A kormánypárti politikus szerint a nyugdíjasok számára a Tisza Párt nem lehetőség, hanem veszély. Kiemelt kép: A Magyar Posta munkatársa kézbesíti egy nyugdíjasnak a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt a fővárosban, a XIII. kerületi Gidófalvy Lajos utca egyik társasházában 2025. szeptember 1-jén (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)