Elindultak a kézbesítők a megemelt nyugdíjakkal – jelentette be a Magyar Posta

A Magyar Posta a korábbi évekhez hasonlóan ütemezetten végzi a kézbesítést a nyugdíjkifizetési naptárban meghatározottak szerint – tették hozzá.
A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 34 százalékát jelenleg is készpénzben, postai kézbesítéssel fizeti az állam csaknem 800 ezer érintettnek
– jegyezte meg a posta.
Kiemelt kép: A Magyar Posta munkatársa kézbesíti egy nyugdíjasnak a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt a fővárosban, a XIII. kerületi Gidófalvy Lajos utca egyik társasházában 2025. szeptember 1-jén (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)