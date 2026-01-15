Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Alapjogokért Központ: Ősz óta megduplázta előnyét a Fidesz, Magyar Péterék megtorpantak

lead_image
Szerző: hirado.hu
2026.01.15. 08:35

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A Fidesz–KDNP országos listáját a biztos szavazó pártválasztók 49 százaléka támogatná egy most vasárnap esedékes választáson, míg a Tisza Pártra csak 41 százalékuk voksolna – derül ki az Alapjogokért Központ friss, országosan reprezentatív közvélemény-kutatásából. A pártpreferencia adatok az utóbbi egy hónapban érdemben nem változtak, a kormánypártok előnye állandósult: 8 százalékpontos, jóval hibahatáron túli különbség birtokában vágnak neki a választásoknak. A jobboldal elmúlt hónapokban mért népszerűség-növekedése és stabilizálódása mögött az húzódhat meg, hogy április 12-éhez közeledve egyre többen érzik úgy, hogy a „biztos választás” valóban biztosabb, mint a veszélyes alternatíva.

Az Alapjogokért Központ október óta havi rendszerességgel publikálja országosan reprezentatív pártpreferencia-méréseit. Az őszi politikai szezon indulása óta a népszerűségi trendek egyértelmű helyzetről árulkodnak: a Fidesz–KDNP vezető pozícióját stabilizálta, előnyét pedig a kezdeti 5 százalékpontról csaknem megduplázta.

A kormánypártok jelentős – de nem behozhatatlan – fölénye 2026 év elején is megmaradt: a biztos szavazó pártválasztók 49 százaléka szavazna egy most vasárnap esedékes választáson listájukra, míg Magyar Péterék megtorpantak, a Tiszát támogatók aránya 40–42 százalék között mozgott az utóbbi hónapokban. Mindez jól mutatja, hogy az ellenzéki formáció számára az év eleje sem bizonyult sikeresnek, részben a korábbi ügyek utóhatásai, részben az „újévi” – viták miatt.

A kormánypárti vezetés mögött a jobboldallal nemzetstratégiai kérdésekben egyetértő szimpatizánsok aktivizálódása áll. Ők békét, a migrációs paktum végrehajtásának elutasítását, fizikai és anyagi biztonságot, a rezsicsökkentés fenntartását, a családtámogatási rendszer megőrzését várják el, tehát a biztosat választják az egyre bizonytalanabb geopolitikai környezetben.

Magyar Péter és pártja ezzel szemben a bizonytalanságot emelte programja részévé akkor többkulcsos szja-val, a családtámogatások csökkentésével vagy a nyugdíjrendszer privatizációjának tervével. Ezt a választók egyre jelentősebb része láthatóan veszélyként értékeli.

A januári adatfelvétel alapján fenti két párton kívül csak a Mi Hazánk jutna be a parlamentbe, őket a biztos szavazó pártválasztók 6 százaléka támogatja. Ezúttal sem érte el a bejutási küszöböt a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (2 százalék), valamint a Demokratikus Koalíció (2 százalék).

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a párt kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

2026-os országgyűlési választásFideszközvélemény-kutatásTisza Párt Magyarország

Ajánljuk még

 