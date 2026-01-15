A Magyar Honvédség katonái is részt vesznek a tűzifa-kiszállításban

A Magyar Honvédség (MH) kijelölt állománya mától segít abban, hogy a szociális tűzifa program keretében biztosított tüzelő eljusson a rászorulókhoz – írja az MTI-hez eljuttatott közleményében a Honvédelmi Minisztérium.

A közlemény szerint három vármegyében – Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg – több mint 30 teherautó és 160 katona vesz részt a feladat végrehajtásában: a felhasogatott tűzifát katonák felpakolják teherautókra, elszállítják a megadott címekre, ott pedig lepakolják.

A feladatban egyelőre az MH Lahner György 2. Ellátóezred, az MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár, az MH Klapka György 1. Páncélosdandár, kaposvári zászlóaljával, valamint az MH vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred, az MH Bauer Gyula 5. Területvédelmi Ezred, és az MH Bornemissza Gergely 2. Felderítő Ezred vesz részt. A felsorolt alakulatok érintett állománya az MH Logisztikai Támogató Parancsnokság vezetése alatt fogja feladatait végrehajtani – írták.

Az ellátóezred öt teherautója már úton van, csütörtökön Babarcra, Harkányba és Szentlőrincre szállítanak tüzelőt

– tették hozzá. Emlékeztettek, hogy a hét elején pedig az ónos eső miatt szükségessé vált forgalomszabályozásban is segítettek a katonák az M1-es autópályán és az M0-ás autóúton.

Kiemelt kép: Honvédek nyújtanak segítséget a hóhelyzet elleni védekezésben (Fotó: Facebook/Magyar Honvédség)