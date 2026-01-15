100 milliárd forintos lakossági energiatárolói programot indít a kormány

Czepek Gábor elmondta, hogy a pályázat csütörtökön jelenik meg, és ekkor válnak elérhetővé a részletes feltételek is. Hozzátette: az érdeklődők az Otthonienergiatároló.gov.hu oldalon tájékozódhatnak.

Az államtitkár hangsúlyozta: a cél az volt, hogy a jelentkezési folyamat a lehető legegyszerűbb legyen.

„Egy, mindössze két és fél oldalas űrlapot kell kitölteni a 2,5 millió forintos támogatás eléréséhez – ez az ajánlatunk”

– fogalmazott.

Czepek Gábor szerint a program óriási lehetőséget jelent a lakosság és az ország számára egyaránt. A kormányzat álláspontja szerint ugyanis aki ma képes megoldani az energiatárolás kérdését, az komoly előnyre tehet szert a 2030-as években.

A támogatás összege fix, háztartásonként 2,5 millió forint jár, nem százalékos arányban, hanem konkrét összegként. Ez akkor is ennyi, ha a beruházás 2,6 vagy 3,2 millió forintba kerül, vagyis a különbözetet a pályázónak kell állnia. Ha viszont valaki olcsóbban tudja megvalósítani a beruházást, akkor értelemszerűen a támogatás összege is alacsonyabb lehet.

Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. december 8-án (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Az államtitkár elmondta, hogy a kormány egy olyan villamosenergia-rendszer kiépítésén dolgozik, amely a nap- és atomenergia mellett a tárolásra is épül.

Bár Magyarországon már több mint 8300 megawattnyi napelemes kapacitás működik, ennek hatékony kihasználásához elengedhetetlen a tárolás fejlesztése. Jelenleg mintegy 220 megawattnyi tárolókapacitás áll rendelkezésre, ezért egyszerre indul lakossági és vállalati energiataroló program.

A két intézkedés együttes hatására másfél éven belül közel ötszörösére nőhet a hazai tárolókapacitás, elérve az 1000 megawattot. A lakossági programban azok pályázhatnak, akiknek már van napelemük, vagy vállalják annak telepítését. A támogatás az akkumulátorra és az inverterre is kiterjed, háztartásonként összesen akár 2,5 millió forint értékben, miközben egy átlagos beruházás körülbelül 3,2 millió forintba kerül.

Czepek Gábor szerint az akkumulátoros energiatárolás nemcsak a háztartások rezsiköltségeit védi, hanem az egész magyar villamosenergia-rendszer stabilitását is erősíti. A rendszerterhelés már meghaladta a 8000 megawattot, ezért elengedhetetlen, hogy a napelemes termelés idején ne kerüljön azonnal minden energia a hálózatba, hanem tárolásra kerüljön. Ennek érdekében a lakossági program mellett február 10-től egy 50 milliárd forintos vállalati pályázat is indul a Jedlik Ányos Energetikai Program keretében. A két intézkedés együttesen ötszörösére növelheti a hazai tárolókapacitást, 200 megawattról 1000 megawattra, azzal a céllal, hogy a lakosság, a vállalkozások és az ipar egyaránt részese legyen az energiatárolási kultúra elterjedésének.

Kiemelt kép: Felszerelt és működő napelem a fővárosban Zuglóban, a Szilágysomlyó utca egyik családi házának tetején (Fotó: MTVA/Bizományosi: Branstetter Sándor)