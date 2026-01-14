Műsorújság
Telitalálat volt a Skandináv lottón, több millió forinttal lett gazdagabb valaki szerda este

Szerző: hirado.hu
2026.01.14. 21:49

Telitalálatot hozott szerda este a Skandináv lottó, miután a 3. hét sorsolásán valaki több mint 290 millió forintot nyert.

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a január 14-én megtartott 3. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:

 

Első számsorsolás:

  • 7 (hét)
  • 18 (tizennyolc)
  • 19 (tizenkilenc)
  • 21 (huszonegy)
  • 23 (huszonhárom)
  • 24 (huszonnégy)
  • 27 (huszonhét)

Második számsorsolás:

  • 7 (hét)
  • 8 (nyolc)
  • 10 (tíz)
  • 14 (tizennégy)
  • 15 (tizenöt)
  • 27 (huszonhét)
  • 31 (harmincegy)

Nyeremények:

  • 7 találatos egy darab volt, nyereménye 290 906 715 forint;
  • 6 találatos szelvény 47 darab, nyereményük egyenként 357 720 forint;
  • 5 találatos szelvény 2458 darab, nyereményük egyenként 6840 forint;
  • 4 találatos szelvény 39 561 darab, nyereményük egyenként 2200 forint.

 

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA)

