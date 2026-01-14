Telitalálat volt a Skandináv lottón, több millió forinttal lett gazdagabb valaki szerda este

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a január 14-én megtartott 3. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:
Első számsorsolás:
- 7 (hét)
- 18 (tizennyolc)
- 19 (tizenkilenc)
- 21 (huszonegy)
- 23 (huszonhárom)
- 24 (huszonnégy)
- 27 (huszonhét)
Második számsorsolás:
- 7 (hét)
- 8 (nyolc)
- 10 (tíz)
- 14 (tizennégy)
- 15 (tizenöt)
- 27 (huszonhét)
- 31 (harmincegy)
Nyeremények:
- 7 találatos egy darab volt, nyereménye 290 906 715 forint;
- 6 találatos szelvény 47 darab, nyereményük egyenként 357 720 forint;
- 5 találatos szelvény 2458 darab, nyereményük egyenként 6840 forint;
- 4 találatos szelvény 39 561 darab, nyereményük egyenként 2200 forint.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA)