Telitalálat volt a Skandináv lottón, több millió forinttal lett gazdagabb valaki szerda este

Telitalálatot hozott szerda este a Skandináv lottó, miután a 3. hét sorsolásán valaki több mint 290 millió forintot nyert.

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a január 14-én megtartott 3. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki: Első számsorsolás: 7 (hét)

18 (tizennyolc)

19 (tizenkilenc)

21 (huszonegy)

23 (huszonhárom)

24 (huszonnégy)

27 (huszonhét) Második számsorsolás: 7 (hét)

8 (nyolc)

10 (tíz)

14 (tizennégy)

15 (tizenöt)

27 (huszonhét)

31 (harmincegy) Nyeremények: 7 találatos egy darab volt, nyereménye 290 906 715 forint;

6 találatos szelvény 47 darab, nyereményük egyenként 357 720 forint;

5 találatos szelvény 2458 darab, nyereményük egyenként 6840 forint;

4 találatos szelvény 39 561 darab, nyereményük egyenként 2200 forint. A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA)