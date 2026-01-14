Kocsis Máté: Brüsszel felső korlát nélküli finanszírozást akar a háborúnak és Ukrajnának, a tagországoknak járó pénz csökkentéséből

Tudom, hogy totál idegbajt kapnak a tiszások és DK-sok, ha szóba hozzuk ezt a témát, de vajon jól van az úgy, hogy Ukrajna eddig háromszor több pénzügyi támogatást kapott Brüsszeltől, mint Magyarország a 2004-es EU-csatlakozás óta összesen? – tette fel a kérdést a Fidesz frakcióvezetője szerdai Facebook-bejegyzésében.

Kocsis Máté úgy fogalmazott, „nyugi, nem kell kikészülni, csak kérdezem”, majd hozzátette, „ez egy friss jelentésből derül ki, amivel mindenki be tudja állítani a vérnyomását, ha akarja”. A frakcióvezető így folytatta, „beüt az írás: Brüsszel felső korlát nélküli finanszírozást akar a háborúnak és Ukrajnának, amit persze a tagországoknak járó pénz csökkentéséből, közös hitelből, és megszorításokból akar behajtani”.

„Fantasztikus”!

– jegyezte meg.

Azt is írta, hogy az ukrán elnök által követelt 800 milliárd dolláros hitelfelvétel minden magyar családnak több mint 1,3 millió forintba kerülne.

„És: a Bizottság követelései között szerepel: az otthonteremtési támogatások megszüntetése (CSOK, kedvezményes hitelek, illetékmentesség), magasabb ingatlanadók, a 13. havi nyugdíj csökkentése vagy eltörlése, progresszív személyi jövedelemadó bevezetése (ismerős, nem?), családi és anyáknak járó adókedvezmények lekaszabolása, a jó öreg rezsicsökkentés eltörlése, munkáshitel kinyírása, a hazai kkv-k támogatásának csökkentése” – sorolta Kocsis Máté. Hozzátette,

„megjegyzem, ezek az őrültségek csak akkor nem lesznek bevezetve, ha a mostani kormány a helyén marad, mert Orbán Viktor már sokszor bemutatta, hogyan kell beinteni a brüsszeli góréknak”.

„Petinél ez finoman szólva sem garantált” – fűzte hozzá. „Khm. (Mentelmi jog és társai, de mindegy.)” – fogalmazott a frakcióvezető. Kocsis Máté végül kijelentette, „szóval a .hu, a .eu, a .com végződésű domain nevek ide vagy oda, mégis a Fidesz a biztos választás. Bocs”.

Kiemelt kép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)