Kampányt indít a Fidesz-KDNP a női digitális polgári körökkel

Kampányt indít a Fidesz-KDNP több női politikusa a női digitális polgári körök (DPK) tagjaival, hogy hallassák hangjukat a béke és az ország jövőjének kérdésében – jelentették be szerdán Budapesten a résztvevők egy sajtótájékoztatón.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke, a női digitális polgári kör alapítója az eseményen azt hangsúlyozta: „nehéz, kiszámíthatatlan helyzetben vagyunk, amikor hatalmas tétje van az áprilisi választás kimenetélnek.”

Hozzátette: online petíciót indítanak, amelyben minden nőt arra hívnak, hogy álljon ki a béke mellett, emelje fel a hangját a háború ellen. Mint mondta,

a nők – gyermekként, feleségként, testvérként vagy anyaként – pontosan tudják, hogy a háború pusztítása nem tartható távol az otthonoktól.

Hozzátette, saját, karácsony előtt Kárpátalján tett útja során is szembesült a háború borzalmaival, legyen szó fiukat vesztett anyákról vagy árvává vált gyerekekről. Ezek a tragédiák nincsenek olyan távol tőlünk, mint azt szeretnénk gondolni – jegyezte meg Szentkirályi Alexandra, hangsúlyozva,

petíciójuk pártoktól független megnyilvánulás annak érdekében, hogy ne sodródjon bele az ország egy háborúba, és hogy az aláírók kiálljanak a békéért.

Megemlítette: ismét felerősödött a Magyarországra nehezedő nyomás, hogy pártoljuk a fegyveres konfliktus folytatását, anyagi támogatást is adva ehhez, holott „ezek a pénzek a magyar családok zsebéből vándorolnának el egy háborúba”, veszélybe sodorva ezzel az elmúlt másfél évtized közösen elért eredményeit.

Kiemelte:

az „elképesztő háborús fenyegetettség” mellett nem csökken a Brüsszelből érkező migrációs nyomás, márpedig aki a közbiztonság fenntartását szeretné, annak ki kell állnia Magyarország jelenlegi migrációs politikája mellett, mert nemzedékekre szóló következményei lennének a változásnak.

Király Nóra miniszteri biztos, a Fidesz csepeli jelöltje azt emelte ki: a kormányoldal tele van „tettre kész, szorgalmas hölgyekkel”, akik Magyarországot családbarát országnak akarják megőrizni, és békét akarnak hozni egész Európára. Célként említette, hogy Magyarországon minél több gyermek szülessen, és a nők minél nagyobb megbecsülést kapjanak.

A politikus elmondta: a március 8-ig tartó petíció mellett országjárást is indítanak, ahol rendezvényeken hirdetik, hogy a nők a szomszéd országban dúló háború mielőbbi befejezése és az európai béke mellett állnak, és azt is megbeszélhetik, mit tehetnek együtt, hogy békében éljünk, elkerüljük a migráció veszélyeit és megvédjük az elmúlt 16 év családpolitikai intézkedéseit.

Kiemelt kép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke, a női digitális polgári kör alapítója és a kampány résztvevői a budapesti Hemingway étteremben tartott sajtótájékoztatón (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)