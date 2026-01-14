Januártól újabb otthontámogatási program indul a közszférában dolgozók számára – fontos részleteket közölt az államtitkár

Panyi Miklós azt írta: a támogatást mindenki igénybe veheti, aki a közszférában dolgozik, így például katonák, rendőrök, tanárok, ápolók vagy éppen önkormányzati tisztviselők.
A támogatást fel lehet használni már meglévő hitel, jelzáloghitel törlesztésére, vagy ingatlanvásárlás esetén önerőként is
– tette hozzá.
A támogatás pedig egy további lehetőség a közigazgatásban dolgozó fiatalok számára, hiszen a fix 3 százalékos, az első otthon megvásárlását nagyon kedvezményes feltételekkel segítő hitel mellé ezt az egymillió forintot is mellé tehetik, ezt az 1 millió forintos támogatást is felhasználhatják – jelezte.
Kiemelte:
ha egy fiatal házaspár tagjai közül mindketten a közszférában dolgoznak, akkor kétszer egymillió forintot használhatnak fel erre a célra, tehát összesen kétmillió forintot használhatnak fel az első otthonuk megvásárlására.
„Ez pedig egy nagyon nagy segítség, tehát a fix 3 százalékos hitel mellé ezt az otthontámogatást kombinálva a közigazgatásban, a közszférában dolgozó fiatalok is egy nagyon nagyot tudnak előrelépni az első otthonuk megvásárlásához” – fogalmazott Panyi Miklós.
Kiemelt kép: Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára beszédet mond az Otthon Start program első száz napjának eredményeit ismertető budapesti sajtótájékoztatón 2025. december 19-én (Fotó: MTI/Soós Lajos)