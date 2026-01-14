„Ideje lenne a józan észre hallgatni” – Orbán Viktor öt pontban reagált az Ukrajnával kapcsolatos brüsszeli tervekre

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma közzétette jelentését Ukrajna uniós finanszírozásáról és az Európai Bizottság adóemelésekre és megszorításokra irányuló követeléseiről.
A kormányfő szerda délután az alábbi gondolatokat osztotta meg a Brüsszelben már elfogadott és bemutatott tervéhez.
- Aki abban bízik, hogy az Ukrajnának adott brüsszeli hiteleket majd orosz jóvátételből tudják visszafizetni, az vagy nincs tisztában a való világgal, vagy homokba dugja a fejét, hogy ne kelljen róla tudomást venni.
- Aki szerint az idő nem az oroszoknak kedvez, az nem mer vagy nem akar szembenézni alapvető katonai, gazdasági, földrajzi és matematikai tényekkel.
- Aki szerint Ukrajna „lenyűgöző reformokat” ért el, az nem vesz tudomást az elmúlt hónapok megdöbbentő és bicskanyitogató ukrán korrupciós botrányáról (lásd: a kijevi aranyfajansz története).
- Aki szerint a befagyasztott orosz vagyont fel lehet majd használni a brüsszeli hitelek visszafizetésére, az nem vesz tudomást arról, hogy a tagállamok vezetői ezt leszavazták a decemberi uniós csúcson.
- Aki szerint Ukrajna az Európai Uniót védi, azt érdemes felvilágosítanunk, hogy Ukrajna nem tagja az Uniónak.
„A valóság már kopogtat a brüsszeli ajtókon. Ideje lenne a józan észre hallgatni” – jegyezte meg posztja végén a kormányfő.
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a kormány és a munkaadói, valamint a munkavállalói oldal közötti, jövő évi bérmegállapodás aláírásán a Karmelita kolostorban 2025. december 4-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)