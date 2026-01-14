„Ideje lenne a józan észre hallgatni” – Orbán Viktor öt pontban reagált az Ukrajnával kapcsolatos brüsszeli tervekre

Orbán Viktor miniszterelnök egy Facebook-bejegyzésben részletesen is reagált a brüsszeli bizottság tervére. Kiemelte, hogy téves az az elképzelés, miszerint az Ukrajnának nyújtott hiteleket orosz jóvátételből lehetne visszafizetni. A kormányfő öt gondolatot is közzétett a posztban.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma közzétette jelentését Ukrajna uniós finanszírozásáról és az Európai Bizottság adóemelésekre és megszorításokra irányuló követeléseiről.

A kormányfő szerda délután az alábbi gondolatokat osztotta meg a Brüsszelben már elfogadott és bemutatott tervéhez.

Aki abban bízik, hogy az Ukrajnának adott brüsszeli hiteleket majd orosz jóvátételből tudják visszafizetni, az vagy nincs tisztában a való világgal, vagy homokba dugja a fejét, hogy ne kelljen róla tudomást venni.

Aki szerint az idő nem az oroszoknak kedvez, az nem mer vagy nem akar szembenézni alapvető katonai, gazdasági, földrajzi és matematikai tényekkel.

Aki szerint Ukrajna „lenyűgöző reformokat” ért el, az nem vesz tudomást az elmúlt hónapok megdöbbentő és bicskanyitogató ukrán korrupciós botrányáról (lásd: a kijevi aranyfajansz története).

Aki szerint a befagyasztott orosz vagyont fel lehet majd használni a brüsszeli hitelek visszafizetésére, az nem vesz tudomást arról, hogy a tagállamok vezetői ezt leszavazták a decemberi uniós csúcson.

Aki szerint Ukrajna az Európai Uniót védi, azt érdemes felvilágosítanunk, hogy Ukrajna nem tagja az Uniónak. „A valóság már kopogtat a brüsszeli ajtókon. Ideje lenne a józan észre hallgatni” – jegyezte meg posztja végén a kormányfő.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a kormány és a munkaadói, valamint a munkavállalói oldal közötti, jövő évi bérmegállapodás aláírásán a Karmelita kolostorban 2025. december 4-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)