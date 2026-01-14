Műsorújság
Hidegben sincs megállás: túlóráznak a fővárosi hulladékbegyűjtésben dolgozók a hétvégén

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.01.14. 20:19

| Szerző: hirado.hu
Túlórát rendelnek el a fővárosi hulladékbegyűjtésben részt vevő és a begyűjtést kiszolgáló munkatársak körében a hétvégére, ha az útviszonyok és az időjárási körülmények lehetővé teszik – közölte a MOHU Budapest Zrt. szerdán az MTI-vel.

A társaság tájékoztatása szerint a többszöri hóesés és a folyamatosan fennálló hideg időjárás miatt voltak olyan utcák,

ahova a jeges, havas útburkolat vagy a meredek terepviszonyok miatt nem tudtak eljutni a kukásautók.

Mivel ezek a járművek igen nagy méretű, speciális súlyeloszlású és komoly súlyterhelésű, akár 20-26 tonnás célgépek, havas, jeges időben a szűkebb, hegyi utcákba nehezebben tudnak behajtani, mint például egy személyautó – tették hozzá.

Hangsúlyozták: a MOHU Budapest munkatársai napok óta folyamatosan azon dolgoznak, hogy a rendkívüli időjárási viszonyok között fenntartsák a kommunális hulladék szállítását az egyes címeken.

Közölték: a hétvégén, január 17-én és 18-án több mint ezer munkatársuk fog az elmaradások pótlásán dolgozni.

Kiemelt kép: MTI/Lakatos Péter

havazásidőjárásszemétszállítás Budapestfőváros

