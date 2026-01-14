Hátizsákban hozta haza Skóciából a család a Huszti ikrek hamvait

A Skóciában egy éve elhunyt lányok testvére a brit sajtónak elmondta, hogy a teljes hazaszállítás költsége közel 45 ezer font lett volna, amit nem tudtak előteremteni, ezért a hamvasztás mellett döntöttek.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy tavaly, 2025. január 7-én tűnt el a 32 éves Huszti Eliza és Huszti Henrietta Aberdeen belvárosában. Térfigyelő kamerák rögzítették, ahogy a testvérek átsétálnak a Victoria hídon, majd letérnek a Dee folyó menti sétányra. Ezután sem a családjuk, sem az ismerőseik nem tudtak róluk semmit. Később már csak a holttestüket találták meg.

Most újabb megrázó részletek derültek ki a Huszti ikrek halála utáni időszakról. A tavaly januárban Aberdeenben eltűnt, majd

a Dee folyóban holtan talált, magyar testvérpár hamvait a család hátizsákban hozta haza Magyarországra

– számolt be a Daily Mail nyomán az Index.hu.

Testvérük Huszti József a lapnak elmondta, hogy a család anyagi helyzete nem tette lehetővé, hogy Eliza és Henrietta holttestét koporsóban szállíttassák haza. A teljes hazaszállítás közel 45 ezer fontba került volna, amit nem tudtak előteremteni, ezért a hamvasztás mellett döntöttek. Elmondta azt is, hogy amikor beléptek a lányok aberdeeni lakásába, minden érintetlen volt; a ruháik és személyes tárgyaik ott maradtak, mintha bármikor visszatérhetnének.

Az Index felidézte, hogy a Huszti ikreket 2025 júniusában temették el Monoron. A család szerint a gyász azóta sem enyhült; a lányok halálának első évfordulója pedig különösen fájdalmas volt számukra. Korábban az édesapa, Huszti Miklós a sajtónak arról beszélt, hogy lányai a haláluk előtt hazaköltözést terveztek, pénzt gyűjtöttek egy magyarországi lakásra, és rendszeresen tartották a kapcsolatot a családdal. Semmi nem utalt arra, hogy bajban lettek volna, ezért nem hisz abban, hogy önkezükkel vetettek volna véget az életüknek.

Úgy véli, lányai bűncselekmény áldozatává váltak.

Egy Skóciában élő magyar nyomozó is foglalkozik az üggyel, aki máig nem adta fel, hogy kiderítse a teljes történetet. A skót rendőrség továbbra is kitart amellett, hogy az ügy lezártnak tekinthető. A Huszti család azonban a Daily Mailnek nyilatkozva is hangsúlyozta: számukra a történet nem ért véget.

„Szeretnénk megérteni, mi történt valójában. Amíg erre nem kapunk választ, nem lehet lezárni ezt a tragédiát” – mondta a testvér a lapnak.

Kiemelt kép forrása: Facebook