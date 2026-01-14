Egy tiszás bábkormány esetén minden magyar családtól 1,3 millió forintot vennének el, és elküldenék Ukrajnába! – figyelmeztetett Menczer Tamás

Ukrajna az elmúlt három évben majdnem háromszor annyi pénzt kapott Brüsszeltől, mint Magyarország az elmúlt húsz évben a 2004-es uniós csatlakozás óta – mondta a közösségi oldalára feltöltött videóban a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Menczer Tamás a következőkről beszélt: „Ehhez mit szólsz? Ukrajna az elmúlt három évben majdnem háromszor annyi pénzt kapott Brüsszeltől, mint Magyarország az elmúlt 20 évben a 2004-es uniós csatlakozás óta. És Zelenszkij most még pluszban 800 milliárd dollárt követel.

Ez azt jelentené, hogy minden magyar családnak 1,3 millió forintot Ukrajnába kell küldenie. Egy felsorolás következik: Brüsszel követeli a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlését, a rezsicsökkentés eltörlését, az egykulcsos adó eltörlését, az otthonteremtési támogatások eltörlését, az édesanyák és a fiatalok adómentességének eltörlését és a munkáshitel eltörlését is, és a lista nem is teljes.

A kormány készített egy jelentést, ez nyilvános, mindenki megnézheti és ebben pontosan, forrásmegjelöléssel szerepelnek a brüsszeli dokumentumok, a brüsszeli követelések. Egy bábkormány minden brüsszeli parancsot teljesítene, minden brüsszeli követelést végrehajtana. Akarod ezt? Ha nem, akkor a Fidesz a biztos választás.”

Nyilvánosak a számok❗️ Egy tiszás bábkormány esetén minden magyar családtól 1,3 millió forintot vennének el, és elküldenék Ukrajnába!

Akarod ezt? Közzétette: Menczer Tamás – 2026. január 14., szerda

Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Vajda János)