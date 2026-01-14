Átfagyott, remegő kutyát mentettek ki a tűzoltók a jeges Dunából – VIDEÓ

Sikeres állatmentésről publikáltak videót a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán. A bejegyzés szerint a jeges és hideg víz veszélyes volt, ezért a mentőakcióba a főváros búvárszolgálata is bekapcsolódott.
„A búvárok kiérkezéséig a tűzoltók és a kutya gazdája folyamatosan nyugtatták a kutyust, amely a
mellső lábaival próbálta magát fenntartani a vékony jégen”
– idézték fel az eseménysort.
„A tűzoltók kötélbiztosítás mellett egy speciális felfújható mentőszigettel közelítették meg az állatot, majd
sikeresen partra segítették az átfagyott, remegő ebet”
– számoltak be a mentés körülményeiről.
Kapcsolódó tartalom
Hozzátették, hogy az átfagyott kutyát a tűzoltók a járműben átmelegítették, a gazdája pedig azonnal állatorvoshoz vitte.
Kiemelt kép forrása: Facebook