Újranyitott a korábban az ónos eső és a jegesedés miatt bezárt Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér délután 1 órakor újranyitott, mindkét futópálya üzemel – közölte a Budapest Airport a Facebook-oldalán.
A repülőtér kedd délelőtt 10 óra 25 perctől átmenetileg az ónos eső és az extrém jegesedés miatt biztonsági okokból nem indított és fogadott járatokat.
A repülőtér-üzemeltető később azt közölte, hogy a délelőtt folyamán az Ethiopian Airlines ETH3707 járatszámú teherjáratának orrfutóműve gurulás közben lecsúszott a gurulóút szilárd burkolatáról.
Kiemelt kép: A hótól és a jégtől tisztítják meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fel- és leszállópályáját (Fotó: MTI/Illyés Tibor)