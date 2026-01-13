Újranyitott a korábban az ónos eső és a jegesedés miatt bezárt Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Kedden délután 1 órakor újranyitott a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtére, amelyen az időjárási viszonyok miatt korábban teljesen leállt a légi forgalom, a légikikötő mintegy két és fél órán át nem fogadott és nem is indított járatokat.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér délután 1 órakor újranyitott, mindkét futópálya üzemel – közölte a Budapest Airport a Facebook-oldalán.

A repülőtér kedd délelőtt 10 óra 25 perctől átmenetileg az ónos eső és az extrém jegesedés miatt biztonsági okokból nem indított és fogadott járatokat.

A repülőtér-üzemeltető később azt közölte, hogy a délelőtt folyamán az Ethiopian Airlines ETH3707 járatszámú teherjáratának orrfutóműve gurulás közben lecsúszott a gurulóút szilárd burkolatáról.

Kiemelt kép: A hótól és a jégtől tisztítják meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fel- és leszállópályáját (Fotó: MTI/Illyés Tibor)