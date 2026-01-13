Törvénysértő, lekezelő és a vidéki embereket megbélyegző útmutatót kaptak a tiszás önkéntesek, írj a Tűzfalcsoport

Egy kiszivárgott, a Tisza Párt aktivistái számára készített kézikönyvben súlyos becsmérlő kifejezésekkel illetik Magyar Péterék a vidéken élő embereket – vette észre a Tűzfalcsoport, amelyben Magyar Péter pártja azt követeli az aktivistáktól hogy ne támogassák a Fidesz háborúellenes aláírásgyűjtését.

„A kistelepüléseknél fokozottan figyeljetek az értékeitekre ”– ilyen és hasonlóan degradáló részeket tartalmaz a “Terepmunka konfliktuskezelés” címmel megjelent, időközben kiszivárgott belsős tiszás dokumentum, még tavaly októberből, írta Facebook-oldalán a Tűzfalcsoport a kiszivárgott tiszás kézikönyvvel kapcsolatban. A portál megjegyzi,

„a tanulságos útmutató, amely forrásunk szerint egy budapesti koordinátortól származik sajátos korrajzot fest le a tiszás aktivistákhoz való viszonyulásról az elöljárók részéről”.

Hozzátették, „a szöveg alapján nem csupán ostobának, de antiszociálisnak is tarják a tiszás önkénteseket, akiknek a legelemibb illemszabályokat is el kell magyarázni”. Ezenfelül arra utasítják Magyar Péterék az aktivistáikat, hogy ne támogassák a Fidesz háborúellenes aláírásgyűjtését, ne vegyenek részt a politikai vitákban – mondván, a fideszeseknek „az a céljuk, hogy felvegyenek egy rossz, vagy félreérthető mondatot” –, ezenfelül arról is írnak a dokumentumban, hogy „ne próbáljátok meg a provokátorokat félretolni, lökni, ne nyúljatok a náluk lévő tárgyakhoz”.

Az utasítások alapján nem csupán egy alapjogokat sértő korlátozás jelenik meg a szövegben véleménynyilvánítás szabadságát illetően, de olyan meghökkentő prekoncepció is megjelenik, amely egy tisztességes politikai önkéntes számára bizonyosan elfogadhatatlan

– írja a Tűzfalcsoport. A portál a kézikönyv más részein is rámutat a Tisza Párt aktivistáinak kommunikációs gondnokság alá vételéről, a nyilvánosságra hozott egy dokumentum egy pontján a tiszás kézikönyvben a következő rész olvasható.

„A cél, hogy a provokáció megszűnjön, nem pedig az, hogy megnyerjétek a vitát!”

– ezzel indokolja Magyar Péter pártja a vita elkerülésének súlyosan antidemokratikus gyakorlatát. „Nem írjuk alá a Fidesz petícióját, mert maguk akkor is hazudnak, amikor kérdeznek. Kérem, hogy ne akadályozzon minket a gyülekezési jog gyakorlásában” – olvasható a továbbiakban a tiszás dokumentumban.

A megfogalmazás alapján a legjobb esetben is korlátozottan cselekvőképesnek tekintik a saját önkénteseiket, egy újabb kísérlettel kiegészítve, amely alapjogi korlátokat állít fel ismét – tette hozzá a Tűzfalcsoport, amely szerint a kézikönyv talán a legmegdöbbentőbb része mégis a végén található az anyagnak, ahol ez áll:

a kistelepüléseknél fokozottan figyeljetek az értékeitekre.

“Kitelepülésnél fokozottan figyeljetek az értékeitekre, ezeket lehetőleg a pultban, vagy közvetlen közelében helyezzétek el! A kampányeszközöket ne hagyjátok őrizetlenül! Tudjuk, hogy ezek a helyzetek ijesztőek lehetnek, de nem szabad beletörődni, hiszen ellenkezik mindennel, ami miatt az utcán vagyunk! (Sic!)” – írták a tiszás dokumentumban. „A kistelepülésen tehát nem csupán tolvajok élnek, de olyanok is akik (tiszás) kampányeszközöket is eltulajdonítanak.”

„Ezzel a vidékieket lekezelő, mélyen sértő mentalitással már volt dolgunk, az SZDSZ után a Momentum és a többi nagyvárosi elitista törpepárt is hasonlóan lenézték az ország nagyobbik részét”

– szögezte le a Tűzfalcsoport.

