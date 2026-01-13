Szentkirályi Alexandra: Nem igaz, hogy Bajnai Gordon visszavonult

Bajnai Gordon valahogy mindig a magyarországi kampányra időzíti itthoni vakációját és interjúit a balos médiában. Sokan azt hiszik az MSZP-s ex-miniszterelnök 2010-ben visszavonult, de ennek az ellenkezője igaz – közölte a Fidesz budapesti elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője kedden a Facebook-oldalán.

Szentkirályi Alexandra azt írta, hogy az elmúlt 15 évben folyamatosan aktív volt a baloldalon; „hozta a lóvét külföldről és szervezte a kampányt”. „Próbálkozott az Együtt nevű (ha még emlékszik bárki rájuk) formációval és Juhász Péterrel, dajkálta és irányba állította a Momentumot (ez is tudjuk, hogy végződött)”, majd amíg „el nem ütötte a villamos” Karácsony Gergelyt, „utána pedig Márki-Zay Péter szekerét tolta” – fogalmazott a politikus.

Hozzátette, hogy ez volt a guruló dollárok, eurók, „adományos ládikák” időszaka, amikor csúnyán lebukott az egész balos globalista hálózat a külföldi finanszírozásával.

Szentkirályi Alexandra úgy folytatta, hogy eltelt pár év, itt az újabb kampány és a korábban már hallott pletykák igaznak bizonyultak és Bajnai újra felbukkant, ezúttal teljes mellbedobással a Tisza és Magyar Péter mögött. Hadrendbe állította külföldről is finanszírozott hálózatát és a háttérből próbálja megbuktatni a nemzeti kormányt.

„Mi megmondtuk, hogy ezek ugyanazok! A sorsuk is ugyanaz lesz, mint elődjeiknek. A magyarok nem tűrik, ha Brüsszelből vagy máshonnan akarják megmondani nekik, hogyan éljenek. Áprilisban is, a biztos választás a Fidesz és Orbán Viktor kormánya!”

– zárta a bejegyezést Szentkirályi Alexandra.

Kiemelt kép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)