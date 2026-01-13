Rendkívüli: az időjárás miatt teljesen leállt a forgalom a Liszt Ferenc repülőtéren

A hírt Lázár János építési és közlekedési miniszter jelentette be a Facebookon.
„Rendkívüli! Az ónos eső és az extrém jegesedés miatt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér biztonsági okokból átmenetileg nem indít és fogad járatokat”
– jelentette be a miniszter. Hozzátette azt is: „A fejleményekről a Budapest Airport folyamatosan tájékoztatást ad, kérjük kövessék a repülőtér-üzemeltető online felületeit.”
A legmagasabb szintű készültség van érvényben, folyamatosan takarítják a repteret.
A repteret üzemeltető Budapest Airport legfrissebb, délelőtt 11.30-kor frissített Facebook-posztjában azt írták: „Az időjárási körülmények miatt Közép-Európa több repülőteréhez hasonlóan a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren is repülőtérzárat rendeltek el az ónos eső és az extrém jegesedés okozta fokozott biztonsági kockázat miatt. A budapesti repülőtér 10:25 óta biztonsági okokból átmenetileg nem fogad és nem indít járatokat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér.”
„A repülőtéren és környezetében január 13., kedd hajnal óta havazás, illetve ónos eső tapasztalható, ezért a légikikötőben jelenleg a legmagasabb szintű havas készültség van érvényben. A Budapest Airport szolgálatai nagy erőkkel, folyamatosan takarítják a futópályákat, gurulóutakat és előtereket”
– írták.
Hozzátették azt is: „A délelőtt folyamán az Ethiopian Airlines ETH3707 járatszámú cargo járatának orrfutóműve gurulás közben lecsúszott a gurulóút szilárd burkolatáról a fűbe, aminek következtében a légi jármű elakadt. ”
„Az esemény körülményeinek feltárása jelenleg folyamatban van, a repülőtér-üzemeltető az illetékes hatóságokkal közösen mindent megtesz a légi jármű elakadásának elhárításáért.
A Budapest Airport folyamatosan tájékoztatást ad ki a repülőtér aktuális körülményeiről. Az utasokat arra kérjük, hogy járatukkal kapcsolatos legfrissebb információkért kövessék a repülőtér weboldalát, illetve a légitársaságok tájékoztatásait. Köszönjük türelmüket és megértésüket!” – írták.
Az Index mindeközben arról írt iparági forrásokra hivatkozva, hogy a döntést biztonsági okokból hozták meg. Felhívták a figyelmet arra, hogy
az ónos eső az egyik legkockázatosabb téli jelenség a repülésben: a jégbevonat nemcsak a pályák tapadását rontja, hanem a repülőgépek földi kiszolgálását és a felszállás előkészítését is jelentősen megnehezíti.
Ilyen körülmények között pedig a legkisebb hiba is komoly kockázatot jelenthet – tették hozzá.
A szomszédos országokban is gond van a reptereken
Mint arra a Budapest Airport is utalt, más repülőtereken is hasonló problémákkal néznek szembe. Többek közt:
- Jegesedés miatt egyelőre nem indít és nem fogad légi járatokat a bécsi repülőtér. Az érkező járatokat más repülőterekre – például Münchenbe, Frankfurtba, Kölnbe, Velencébe – irányítják át.
- A kedvezőtlen időjárási körülmények, a jegesedés veszélye miatt kedd reggel lezárták a pozsonyi M. R. Stefanik repülőteret is.
Az utóbbi napokban is számos járatot kellett már törölni külföldi repülőtereken az időjárás miatt.
Kiemelt kép: Budapest, 2019. szeptember 28. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közelében felszállás után a német Lufthansa légitársaság Airbus A320 típusú utasszállító menetrend szerint közlekedő repülőgépe (Fotó: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre)